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Le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a reçu un nouveau coup de pouce dans la course à l'élection présidentielle prévue le 18 mars 2027. Les dix fédérations d'Amérique du Sud ont en effet annoncé leur soutien unanime à sa candidature, une démarche qui renforce sa position avant le scrutin attendu lors du 77e Congrès de la FIFA, qui se tiendra à Rabat, la capitale marocaine.

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Dans un communiqué officiel publié vendredi, la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a confirmé que ses dix fédérations membres avaient renouvelé leur soutien à Infantino, en reconnaissance de son leadership et des changements qu'a connus le football mondial sous sa présidence.

Le communiqué précise que le Conseil de la confédération a pris cette décision à l'unanimité lors de sa réunion à Barranquilla, en Colombie, à la veille de la finale de la Copa Sudamericana. Il rappelle que le soutien à Infantino avait déjà été acté lors du Congrès de la FIFA organisé au Paraguay en mai 2025.

La position de la CONMEBOL intervient alors que les contours de la course à la présidence de l'instance mondiale commencent à se dessiner. La FIFA a en effet dévoilé les noms de trois candidats, au premier rang desquels Infantino, qui brigue un nouveau mandat, ainsi que le Français Philippe Diallo et le Japonais Kozo Tashima.

Selon les estimations relayées par les médias, le président sortant fait figure de grand favori pour conserver son poste, fort du soutien dont il bénéficie auprès de plusieurs confédérations continentales et fédérations nationales.

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L'appui des dix fédérations sud-américaines revêt une importance électorale pour Infantino, compte tenu du système de vote en vigueur à la FIFA, qui accorde une voix à chaque fédération nationale membre, indépendamment de sa taille ou de son poids sur la scène footballistique.

Le scrutin compte au total 211 voix et la victoire exige la majorité absolue, soit au moins 106 voix. La mobilisation des soutiens auprès des différentes fédérations constitue donc un facteur décisif dans la désignation du prochain président.

Le renouvellement du soutien de la CONMEBOL à Infantino n'a rien d'une surprise, la confédération l'ayant déjà appuyé à plusieurs reprises par le passé. Sa position actuelle intervient toutefois après des divergences apparues ces derniers mois au sujet de certaines décisions liées à la gouvernance du football mondial.

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En août dernier, l'instance sud-américaine avait exprimé des inquiétudes concernant ce qu'elle qualifiait de mesures unilatérales répétées, prises sans recourir au dialogue ni aux mécanismes institutionnels prévus pour traiter ce type de dossiers.

Ces réserves étaient liées à un projet controversé de cession de parts des droits de la Coupe du monde, qui n'a pas abouti et a suscité des objections dans certains milieux du football. Malgré ces prises de position, la CONMEBOL a assuré que son soutien à la candidature d'Infantino était resté inchangé, en s'appuyant sur son évaluation de son leadership et des changements qu'a connus le jeu ces dernières années. Un signe que les dix fédérations continuent de le soutenir, malgré les divergences apparues sur certains dossiers.