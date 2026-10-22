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INEOS, copropriétaire de Manchester United, a donné au directeur du football Jason Wilcox les pleins pouvoirs pour décider si l’entraîneur Michael Carrick, sous pression, restera en poste à Old Trafford. Les dirigeants du club étudient leurs options après la défaite humiliante (4-1) subie mercredi sur la pelouse de Como en Ligue des champions, qui a aggravé un début de saison désastreux.

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Les dirigeants délèguent la décision concernant l’entraîneur

Selon TEAMtalk, Sir Jim Ratcliffe et la direction d’Old Trafford soutiendront pleinement Wilcox si le responsable sportif décide de démettre Carrick de ses fonctions. Nommé à titre permanent l’été dernier après avoir décroché une qualification pour la Ligue des champions, l’entraîneur a présidé au pire début de saison du club en championnat depuis 1986, ainsi qu’à une élimination en Coupe de la Ligue. Des sources internes au club assurent néanmoins qu’aucun licenciement immédiat n’est prévu, malgré l’humiliation subie mercredi face à l’équipe de Cesc Fabregas.

Les lacunes du recrutement atténuent la responsabilité de l’entraîneur dans cette mauvaise passe

Getty Images

Si Wilcox continue pour l’heure de soutenir son entraîneur, les responsables du recrutement reconnaissent en privé que les lacunes du mercato estival ont privé l’effectif de la profondeur nécessaire pour jouer sur plusieurs tableaux.

Malgré l’arrivée de leurs trois principales cibles au milieu de terrain, les dirigeants n’ont pas réussi à recruter le latéral gauche souhaité ni un attaquant supplémentaire dans les derniers jours du mercato. Dans le vestiaire, les propos de Lisandro Martinez après la défaite contre l’Atlético de Madrid ont été perçus comme un soutien à l’entraîneur, derrière lequel les joueurs restent dans leur grande majorité.

Toutefois, le capitaine Bruno Fernandes a semblé remettre en question le dispositif tactique en Italie, après que Manchester United est devenu le premier club anglais de l’histoire à encaisser un but dans les deux premières minutes de deux rencontres européennes consécutives.

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Des candidats de renom suivent la situation à Old Trafford

Si Manchester United ne cherche pas activement à changer immédiatement d’entraîneur, Wilcox et le directeur du recrutement Christopher Vivell se tiennent informés des successeurs potentiels tout en évaluant la trajectoire du club.

L’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, reste intéressé par le poste, et ses représentants entretiennent des contacts réguliers pour défendre sa candidature. De son côté, l’ancien entraîneur de Newcastle United, Eddie Howe, est prêt à reprendre du service si un projet lui convient, mais on ignore s’il jugerait le poste à Old Trafford adapté à ses attentes dans le cas où Wilcox déciderait d’agir.

Quatre matches décisifs pour l’avenir de Carrick

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Carrick aborde désormais une série cruciale de quatre matches avant la trêve internationale de novembre pour sauver son poste et améliorer l’atmosphère autour du club. Cette période délicate commence par la réception de Bournemouth en Premier League ce week-end, un match qu’il faut absolument gagner, avant des rencontres de championnat contre Chelsea et Aston Villa. Manchester United doit également affronter la Roma en Ligue des champions, tandis que Wilcox suivra de près l’évolution des résultats.