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INEOS, actionnaire minoritaire de Manchester United, a validé le licenciement de l’entraîneur du FC Lausanne-Sport, alors que le débat sur l’avenir de Michael Carrick à Old Trafford s’intensifie. Le groupe chimique de Sir Jim Ratcliffe s’est séparé de l’entraîneur Luka Elsner mardi, après seulement cinq mois à la tête du club suisse en difficulté.

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Le club suisse se sépare de son entraîneur principal

Lausanne-Sport a confirmé mardi le départ d’Elsner, 44 ans, après un début de saison désastreux qui a laissé le club à la dernière place du championnat suisse. Nommé le 1er juin, l’entraîneur a subi huit défaites lors de ses 12 premiers matches de championnat et dirigé deux rencontres de coupe nationale. Son départ intervient peu après la mise en vente par Ratcliffe de Lausanne et du club français de Nice, dans le but de rationaliser son portefeuille sportif.

Un communiqué officiel confirme une séparation d’un commun accord

Dans un communiqué officialisant ce changement d’entraîneur, Lausanne-Sport a déclaré : « Après de longues discussions concernant la situation sportive actuelle, le FC Lausanne-Sport et Luka Elsner ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration.

« Depuis sa prise de fonctions à Lausanne le 1er juin, Luka Elsner a dirigé l’équipe première lors de 12 matches de Brack Super League et de deux tours de Coupe de Suisse. Le FC Lausanne-Sport tient à souligner le professionnalisme et l’engagement dont Luka Elsner a fait preuve depuis son arrivée.

« Il s’est consacré au projet du club avec exigence, expertise et une volonté constante de faire progresser son équipe. Son approche méthodologique et ses outils ont également contribué au développement du staff technique.

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« Ces contributions ont enrichi le club, qui continuera à s’appuyer sur ces acquis. Les résultats restant cruciaux dans le football professionnel, la dynamique sportive actuelle a conduit toutes les parties à convenir que mettre fin à leur collaboration est désormais la meilleure décision pour le FC Lausanne-Sport. »

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Les propriétaires visés par des manifestations de supporters à Old Trafford

Alors qu’INEOS réduit ses activités dans plusieurs clubs ailleurs en Europe, Manchester United reste la priorité du milliardaire britannique dans le football. Au club, le poste de Carrick est menacé après une série de résultats irréguliers qui laisse United à la 17e place de Premier League.

Cependant, les supporters expriment aussi leur vive colère envers Ratcliffe et la famille Glazer, tandis que la direction envisage un changement d’entraîneur. Lors du match de Ligue des champions à domicile contre la Roma, mardi soir, des supporters du Stretford End ont interrompu le jeu à la 21e minute en lançant des ballons verts et jaunes sur la pelouse, tout en scandant des slogans contre les propriétaires. Les locaux étaient déjà menés 2-0 à ce moment-là et ont ensuite été sifflés à la pause.

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Une remontée en Europe atténue les craintes d’élimination

Malgré l’atmosphère délétère des 45 premières minutes, United a réagi après la pause pour s’imposer 3-2 grâce à un penalty de Bruno Fernandes et à un doublé de Matheus Cunha. Ces trois points réduisent le risque de voir Manchester United terminer à l’une des 12 places éliminatoires en bas du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions. Carrick doit néanmoins améliorer rapidement les résultats en championnat pour ne pas connaître le même sort qu’Elsner.