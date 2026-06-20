Indrik : « Mon but annulé reste précieux… et je ne laisserai pas filer la chance qu'Ancelotti me donne. »

Le jeune attaquant brésilien Endrick a effectué des débuts très prometteurs lors de sa première apparition en Coupe du monde, après que l'entraîneur Carlo Ancelotti a cédé aux demandes des supporters de la Seleção, qui scandaient son nom.

La Seleção a dominé Haïti 3-0 samedi matin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

La jeune star a confié au journal espagnol AS : « Je suis très heureux. Dieu m’a dit que j’accomplirais des choses exceptionnelles dans ma vie. Entrer sur le terrain et marquer un but, même s’il a été ensuite annulé, a une valeur immense à mes yeux. »

À chaque touche de balle, le public brésilien a acclamé son jeune prodige, symbole d’un pays qui rêve de soulever à nouveau le trophée suprême.

Il a également salué le public de Philadelphie : « Je veux remercier les supporters brésiliens, ainsi que ceux qui ont fait le voyage du Brésil jusqu’aux États-Unis pour encourager l’équipe. Ce groupe doit réunir des joueurs prêts à se battre, à jouer et à aider la sélection. »

Interrogé sur la rotation de l’effectif, le jeune prodige a répondu : « Je suis convaincu que chaque joueur aligné apportera quelque chose d’unique à l’équipe. Je travaille chaque jour avec sérieux et je donne le maximum de moi-même afin d’être prêt lorsque mon tour viendra, et de jouer chaque match comme s’il était le dernier. »

Et d’ajouter, déterminé : « Je ne laisserai passer aucune occasion avec la Seleção. »