« Cela arrive en fait à chaque match qu’on se crie dessus une fois », avait récemment révélé Waldemar Anton. Mais cela ne constitue un gros problème ni pour lui ni pour Serhou Guirassy, puisque les deux se connaissent depuis « si longtemps que nous pouvons aussi nous dire nos quatre vérités sur le terrain, même si c’est parfois peut-être un peu excessif », a expliqué le défenseur du Borussia Dortmund.

Samedi soir, lors de la victoire 1-0 contre le VfB Stuttgart, Anton aurait de nouveau eu une raison de dire ses quatre vérités à Guirassy. L’attaquant avait traîné pour quitter le terrain lors de son remplacement à la 74e minute, si bien que, conformément aux nouvelles règles, le joker Fabio Silva a dû attendre 60 secondes avant de pouvoir entrer sur la pelouse. Le BVB a évolué en infériorité numérique pendant ce court laps de temps, et l’entraîneur Niko Kovac a réagi avec une vive irritation face à la lenteur de Guirassy.

Anton a ainsi pu continuer à se concentrer sur son cœur de métier. Face à son ancien club, où les supporters le sifflent traditionnellement avec véhémence à chaque ballon touché en raison de son transfert soudain à Dortmund il y a deux ans, le joueur de 30 ans a lui aussi eu du travail. Mais, une fois encore, ni lui ni son équipe n’ont été pris à défaut.

Getty

Waldemar Anton joue un rôle immense dans le renouveau du BVB

Le travail défensif ne manque assurément pas aux joueurs à vocation défensive du Borussia depuis l’arrivée de Kovac à la tête de l’équipe. Mais l’entraîneur a désormais presque perfectionné cette compétence au sein de son groupe. La saison dernière déjà, le BVB possédait la meilleure défense du championnat avec 34 buts encaissés. Et après quatre journées cette saison, au cours desquelles les Westphaliens ont gardé leur cage inviolée à trois reprises, ils occupent de nouveau les avant-postes avec le FC Bayern et seulement deux buts concédés.

Si l’on ramène cette évolution aux performances individuelles, Anton y prend sans aucun doute une part immense. Après une première saison plutôt compliquée, durant laquelle il a pour la première fois de sa carrière été absent sur une plus longue période en raison de deux déchirures musculaires pratiquement contractées coup sur coup, Anton est devenu au BVB une « constante totale », comme Kovac l’avait déjà dit de lui il y a des mois.

L’entraîneur ne laisse passer aucune occasion de faire l’éloge de son protégé, à qui des appellations comme « patron de la défense » déplaisent. Dernièrement, avant le début de la Ligue des champions contre Villarreal, Kovac disait d’Anton : « C’est un leader. Quelqu’un qui montre la voie. Il pense, mange, dort, boit football 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelqu’un qui soutient ses coéquipiers, n’abandonne jamais et donne tout pour l’équipe - un exemple. »

Getty Images

Combien de fois Waldemar Anton a-t-il été titulaire avec le BVB en 2025/26 ?

La saison dernière déjà, Anton avait réalisé une excellente saison et s’était montré plus stable défensivement que son partenaire Nico Schlotterbeck, blessé en début d’exercice cette année aussi. L’« Ironman » (Kovac à propos d’Anton) l’a fait avec une très grande fiabilité et une constance qui se reflétaient aussi dans les chiffres bruts : sur 47 matches officiels, Anton n’a pas été disponible à seulement trois reprises en 2025/26. En championnat et en coupe, il a disputé l’intégralité de ses 35 apparitions.

En raison de sa participation à la Coupe du monde avec l’Allemagne, Anton faisait partie des joueurs de Dortmund ayant eu le moins de temps de préparation avant le début de la nouvelle saison. Le joueur aux 15 sélections n’a pourtant pas perdu grand-chose. Anton a bien plutôt repris là où il s’était arrêté - dans une forme absolument optimale.

Ce qui rend Anton si précieux, au-delà de sa disponibilité permanente : il montre la voie avec des valeurs comme la discipline, la mentalité et la capacité à souffrir. Anton joue sans fioritures, défend avec intransigeance et robustesse, et c’est un combattant hors pair. Son sens de l’anticipation est devenu une qualité exceptionnelle. Depuis Mats Hummels, personne n’a plus défendu de manière aussi intelligente et efficace vers l’avant au BVB qu’Anton.

Getty Images

Waldemar Anton est actuellement le meilleur défenseur central allemand

Cela se reflète aussi dans les statistiques : Anton fait partie des meilleurs joueurs du championnat en matière de pourcentage de duels gagnés, de duels aériens remportés, de ballons interceptés et dégagés. Il est indispensable à la stabilité de Dortmund et est ainsi devenu l’un des visages du renouveau sous Kovac. Au vu de son excellent début de saison et de la forme dans laquelle il se trouve, il n’y a actuellement pas de meilleur défenseur central allemand qu’Anton.

Il serait donc surprenant qu’il ne tienne pas un rôle décisif dans le renouveau de la sélection nationale. Comme Kovac, le sélectionneur Jürgen Klopp prône un football qui tire ses forces d’une défense parfaitement solide. Anton est extrêmement expérimenté, au sommet de ses moyens physiques comme mentaux, un excellent chef d’orchestre de la ligne défensive et un soutien important pour les jeunes joueurs - au fond, autant de qualités essentielles à la vision de Klopp pour la future équipe d’Allemagne.

Getty Images

Quel rôle Waldemar Anton jouera-t-il avec l’Allemagne sous Jürgen Klopp ?

À long terme, le désavantage sportif d’Anton en sélection pourrait éventuellement résider dans le solide pied gauche et les superbes diagonales à la relance, qui rendent Schlotterbeck un peu plus prédestiné. Mais faut-il vraiment encore préciser que Jonathan Tah, du Bayern, reste installé comme défenseur central numéro un ?

Une chose est sûre : il ne faut guère s’attendre à ce qu’Anton lui-même fasse sa propre promotion. Anton est « très calme, très modeste, très humble », avait un jour dit Kovac : « Mettre son propre ego de côté et placer l’équipe au premier plan - tout simplement remarquable. » Le temps dira comment évoluera la concurrence pour Anton au sein de la sélection allemande. Au BVB, l’actuel leader du championnat, il n’a en tout cas plus à en affronter aucune.

Waldemar Anton : ses statistiques de performance au BVB