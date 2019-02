Indice UEFA - La France tient la distance avec l'Allemagne et l'Italie

Les trois clubs français engagés en phases finales de Coupe d'Europe ont obtenu de bons résultats ces deux dernières semaines.

Rennes est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse du Bétis Séville ce jeudi soir en 16e de finale retour d'Europa League, obtenant ainsi sa qualification pour le tour suivant, en marge duquel il affrontera Arsenal.

Un excellent résultat qui vient s'ajouter à ceux du PSG (victoire 2-0 à Manchester United) et de Lyon (match nul 0-0 contre le Barça) en Ligue des Champions avant cela, qui permet à l'indice UEFA français de bien progresser. Sur ces deux semaines de compétitions européennes, la France a engrangé un point, soit environ autant que les nations qui la précèdent (l'Allemagne et l'Italie).

Avec trois clubs encore engagés contre désormais quatre pour l'Allemagne (Bayern, Dortmund, Shalke 04 en Ligue des champions et l'Eintracht Francfort en Europa League) et pour l'Italie (Roma et Juventus en Ligue des champions, Inter Milan et Naples en Europa League), progresser à la même vitesse que ses rivaux serait en soi un bonne opération.

En effet, à l'issue de la saison en cours, les points collectés lors de la saison 2014-2015 ne seront plus pris en compte, ce qui permettra à la France de combler une partie de son retard. Lors de cette saison-là, les clubs français avaient récolté 10.916 points, contre 15.857 pour les Allemands et 19.000 pour les Italiens.

Remonter à la quatrième place serait un pas en avant énorme pour la Ligue 1, puisque depuis cette saison les quatre premières fédérations au classement de l'UEFA qualifient directement quatre équipes pour la Ligue des champions, contre deux plus une en barrage pour le cinquième, place actuellement occupée par la France.

Pour cela, il faudra déjà que trois représentants tricolores continuent leurs très bons résultats cette saison. Les deux coupes d'Europe seront de retour respectivement les 5 et 7 mars prochains. Pour l'instant, la France a accumulé 10.250 points cette saison, après un automne compliqué - éliminations de Bordeaux, Marseille et Monaco - contre 11.500 la saison passée, marquée notamment par le parcours de Marseille jusqu'en finale de l'Europa League...

Classement UEFA des Fédérations au 22 février 2019 :