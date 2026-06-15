Indice en provenance de Liverpool ? Un revirement de situation inattendu concernant Nunez juste avant la rencontre face à l’Arabie saoudite

L’avenir de l’attaquant uruguayen Darwin Núñez fait beaucoup parler depuis quelques heures, alors qu’il s’apprête à disputer son premier match de Coupe du monde avec la sélection de son pays contre l’Arabie saoudite.

Le match Arabie saoudite – Uruguay se tiendra mardi à 1h00 (heure de La Mecque) dans le cadre du groupe H, qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert.

Liverpool avait racheté le contrat de Nunez à Benfica le 14 juin, il y a quatre ans, pour 64 millions d’euros. Ce vendredi, les Reds ont ravivé les spéculations en publiant un rappel de cette transaction sur leur page officielle X, provoquant un vif débat parmi les supporters.

La page Facebook du club a rappelé hier : « C’est un jour comme celui-ci que Darwin Núñez a rejoint Liverpool il y a 4 ans. »

Néanmoins, l’avant-centre n’a brillé qu’épisodiquement à Anfield, et sa relation avec les supporters s’est dégradée avant son départ.

En 143 matchs sous le maillot des Reds, l’attaquant de 26 ans a inscrit 40 buts avant de s’engager avec Al-Hilal en août 2025 contre environ 46 millions de livres sterling. Il y a ensuite marqué 9 fois en 24 rencontres.

L’arrivée de Karim Benzema à Al-Hilal lors du dernier mercato d’hiver l’a poussé vers la sortie ; un accord à l’amiable a été trouvé le mois dernier, le libérant de tout contrat et ouvrant la voie à un retour en Europe.

Selon le site Team Talk, Benfica serait en pole position pour accueillir de nouveau l’Uruguayen, séduisant ainsi le nouvel entraîneur Marco Silva. Tottenham, Chelsea, Newcastle et Aston Villa suivent aussi le dossier, tandis que l’Atlético de Madrid vient de s’ajouter à la liste des prétendants.

Selon le journaliste uruguayen Martín Tarchero, qui cite son collègue Juan Pablo Romero, le retour de Núñez à Liverpool est désormais acquis et sera officialisé dès l’élimination de la sélection uruguayenne de la Coupe du monde.

Sur X, Tarchero a écrit : « Attention ! Darwin Núñez revient à Liverpool. La nouvelle ne sera pas confirmée dans les prochains jours à la demande du joueur, qui souhaite se concentrer sur la sélection uruguayenne (en vue de la Coupe du monde). »

Liverpool cherche justement à renforcer son attaque pour la saison prochaine, sous les ordres de son nouvel entraîneur Andoni Iraola, d’autant que Hugo Ekitike est victime d’une rupture du tendon d’Achille.

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