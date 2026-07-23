Selon Bild, la star du FC Bayern va devoir chercher un nouveau logement. Le propriétaire de sa villa à Grünwald, Jérôme Boateng, aurait résilié le bail du joueur de 24 ans.









Selon le média allemand, ce départ ne présage toutefois pas un départ imminent vers le Real Madrid. Boateng souhaiterait simplement vendre sa propriété, un projet qu’il nourrit depuis 2024. Arrivé de Crystal Palace et logé provisoirement dans la villa faute d’acheteurs, Olise devra libérer les lieux d’ici fin août et trouver une nouvelle résidence.

Michael Olise dans le viseur du Real Madrid

Les spéculations sur un départ vers le Real Madrid ont enflé depuis le début de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le club madrilène serait très intéressé, mais le FC Bayern a toujours affirmé, publiquement et avec fermeté, que le joueur n’était pas à vendre.

Pendant la Coupe du monde, son coéquipier Kylian Mbappé aurait régulièrement vanté les mérites d’un transfert vers la capitale espagnole auprès d’Olise et l’aurait littéralement « courtisé ». Le joueur aurait même confié à plusieurs coéquipiers de l’équipe de France son intention de partir. Reste que, selon les dernières informations, les Merengues ne s’attendraient pas à pouvoir recruter Olise lors de ce mercato estival.

Selon The Athletic et Mundo Deportivo, le Real aurait jugé en interne un tel transfert « pratiquement impossible », évalué à bien plus de 200 millions d’euros. Sky ajoute qu’Olise ne projette pas, pour l’instant, de quitter le champion d’Allemagne.

Du côté du Bayern, la volonté reste ferme de conserver le joueur et de prolonger prématurément son contrat, qui court jusqu’en 2029. Pour ce faire, le club serait prêt, selon certaines sources, à mettre la main à la poche et à porter son salaire annuel, actuellement estimé à 14 millions d’euros, à environ 25 millions d’euros.

Sur le plan sportif, la valeur du Français pour le club munichois est incontestable : il a participé à 96 buts en 107 matchs lors de ses deux premières saisons en Bavière. Lors de la Coupe du monde, il a également établi un nouveau record en délivrant sept passes décisives. Jamais, auparavant, un joueur n’avait délivré autant de passes décisives lors d’une Coupe du monde ; la légende brésilienne Pelé détenait jusqu’alors le record, avec six offrandes lors de la phase finale de 1970.

Michael Olise : statistiques au FC Bayern Munich et en équipe de France

Équipe Matchs Buts Passes décisifs Points marqués FC Bayern 107 42 54 96 France 25 7 10 17



