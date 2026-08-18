Le Real Madrid a présenté le Portugais José Mourinho comme nouvel entraîneur de l'équipe, ce mardi, lors d'une cérémonie inhabituelle qui s'est tenue à huis clos et qui n'a été visible qu'à travers quelques images diffusées par la chaîne officielle du Real Madrid.

L'entraîneur du Real Madrid a déclaré : « Je rentre à la maison », lors de son apparition aux côtés du président du club, Florentino Pérez, tandis qu'il signait son contrat jusqu'en juin 2029.

La présentation de Mourinho est la première du Real Madrid cet été, une période durant laquelle six joueurs ont rejoint le club, en plus de l'entraîneur.

Ils suivront tous le même mode de présentation officielle : à huis clos, sans présence de supporters ni de médias, lors d'événements réservés aux dirigeants du club et au cercle proche des joueurs.

À l'issue de la cérémonie de présentation, Mourinho s'est brièvement exprimé auprès des médias officiels du club : « Lorsque je suis arrivé au Real Madrid pour la première fois, c'était comme l'apogée de la réussite professionnelle, et en plus de cela, il y avait le côté émotionnel et personnel. Je pense donc que cette étape est plus particulière que la première. »

Il a ajouté, selon le journal espagnol « Marca » : « Je sens que c'est une mission, et cela dépasse les mots. Je suis ici pour aider tout le monde à s'améliorer et pour créer une culture du travail, de la responsabilité et de l'ambition. »

Il a poursuivi : « J'ai également le désir d'insuffler un esprit de responsabilité et d'honneur dans le travail avec le Real Madrid. »

Et de conclure ses déclarations : « Le plus important, c'est de travailler pour le Real Madrid, et je veux qu'il en soit ainsi pour tout le monde à Valdebebas. Ce que je peux dire aux supporters, c'est que je suis l'un des vôtres, et je l'ai toujours été depuis mon départ. »