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Incroyablement talentueux : Enrique critique le classement de la star de Paris au Ballon d'Or

Luis Enrique
Vitinha
Espagne
Portugal

Net recul par rapport à 2025

Après une saison exceptionnelle, Vitinha, la star du Paris Saint-Germain, avait décroché la troisième place au Ballon d'Or 2025, mais il a nettement reculé cette année, le joueur portugais ayant terminé la saison à la quatorzième place du classement final.

Vitinha s'est classé derrière Rodri (quatrième), Fabian Ruiz (dixième), Jude Bellingham (onzième), Pau Cubarsí (douzième) et son coéquipier Achraf Hakimi (treizième).

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, estime que l'international portugais Vitinha méritait une meilleure place, selon les propos rapportés par le réseau français « Foot Mercato ».

Enrique a déclaré : « Non, il ne m'impressionne pas parce que je le connais bien. Ce qu'il apporte à l'équipe est totalement différent. C'est toujours un plaisir d'avoir un joueur doté de telles qualités techniques et physiques. »

Et d'ajouter : « Il est incroyablement talentueux. Je suis très heureux d'avoir un joueur de ce niveau, et il mérite un meilleur classement au Ballon d'Or. »

À noter que Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a remporté le Ballon d'Or 2026 pour la première fois de sa carrière, devançant Kylian Mbappé, la star du Real Madrid (deuxième), et Lamine Yamal, l'ailier du Barça (troisième).

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