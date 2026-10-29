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La légende du Real Madrid Toni Kroos a couvert d’éloges Jose Mourinho après leur victoire cruciale (2-1) face au FC Barcelone lors du Clasico au Camp Nou. L’ancien milieu de terrain a salué la leçon tactique de l’entraîneur portugais, soulignant que son approche audacieuse avait permis de faire déjouer l’équipe de Hansi Flick, jusqu’alors dominante.

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Kroos salue Mourinho après une victoire cruciale

Kroos a couvert d’éloges l’entraîneur Mourinho après une précieuse victoire 2-1 dans le Clasico face à Barcelone. Un doublé de Kylian Mbappe a permis aux visiteurs de prendre les trois points au Camp Nou dimanche. Ce succès à l’extérieur a réduit à trois points seulement l’avance du Barça en tête de la Liga. Il a également mis fin au début de saison sans défaite de l’équipe de Flick en championnat.

Mourinho avait essuyé des critiques en début de saison, mais cette victoire de prestige a changé la donne. Il a abordé ce rendez-vous sous haute pression sans Vinicius Junior, suspendu, ni le gardien Thibaut Courtois, blessé, et a compté sur Andriy Lunin pour assurer l’intérim dans les buts.

Un plan tactique audacieux a fait déjouer Barcelone

Auprès de AS, Kroos a désigné Mourinho comme l’artisan de ce succès. L’ancien international allemand a été très impressionné par l’audace tactique affichée face à une équipe de Barcelone qui privilégie la possession.

« Ces deux dernières années, les Clasicos tournaient à l’avantage du Barça, a expliqué Kroos. Mais les choses ont changé et je dois saluer le travail de Mourinho. Ils ont exceptionnellement bien joué et il les a parfaitement préparés. Relancer depuis l’arrière face à ce Barça mérite d’être salué, car ses joueurs sont en difficulté lorsqu’ils n’ont pas le ballon.

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« Le Real Madrid et Mourinho ont fait preuve d’un courage incroyable au Camp Nou, et c’est une différence majeure par rapport aux derniers Clasicos. Les attaquants ont répondu présent. Il y a aussi eu des périodes où ils ont bien défendu, notamment lorsque le Barça a égalisé. À ce moment-là, n’importe lequel d’entre nous aurait accepté le match nul. Ils ont très bien joué pendant 65 minutes. »

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La fin d’une douloureuse série de défaites dans le Clasico

Ce résultat marque un tournant important dans l’histoire récente du Clasico. Avant dimanche, le Barça avait remporté six des sept dernières confrontations, inscrivant 22 buts et asseyant sa domination nationale au cours des deux dernières années.

Le Real Madrid a tenu bon avec peu de possession : 41 % en première période et 34 % en seconde. Kroos a toutefois souligné que certains ajustements tactiques, comme le marquage serré de Dean Huijsen sur Fermin Lopez, avaient poussé des joueurs clés de Barcelone, tels que Pedri et Raphinha, à commettre des erreurs décisives.

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« Les joueurs du Real Madrid étaient bien placés, a noté Kroos. J’ai été surpris par le marquage de Huijsen sur Fermín. Des joueurs du Barça comme Pedri et Raphinha semblaient mal à l’aise et ont été poussés à commettre des erreurs qu’ils ne font pas d’habitude. Madrid a remporté presque tous les duels grâce à une plus grande intensité. Ils ont défendu collectivement et livré une excellente prestation, aussi bien en défense qu’avec le ballon.

« Barcelone est la meilleure équipe sur le plan du jeu, car elle domine davantage les matches que Madrid, mais elle est en difficulté lorsque son pressing ne fonctionne pas et qu’elle doit défendre. Madrid a trouvé les solutions pour la battre. Le Barça a subi un niveau de pression auquel les autres équipes ne l’habituent pas. »

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Madrid prend de l’élan dans la course au titre

Cette victoire donne un énorme regain de confiance à Mourinho et à son groupe. Le Real Madrid cherchera désormais à poursuivre sur sa lancée et à combler les trois points qui le séparent de la tête du classement. L’équipe de Mourinho affrontera ensuite le Racing Santander en Liga dimanche.