Incroyable : Scandale sexuel au Real Madrid, une nouvelle victime s’ajoute

Beaucoup moins impliqué dans des affaires louches, le Real Madrid fait face à une affaire de scandale sexuel depuis quelques jours.

La réputation du Real Madrid est en train d’être salie depuis quelques jours Espagne et dans le monde du football. Le club vice-champion d’Espagne est impliqué dans une affaire de scandale sexuel orchestrée par ses jeunes joueurs.

Plusieurs jeunes du Real Madrid arrêtés

Ces derniers jours, certains joueurs du Real Madrid, notamment du Castilla et de l’équipe C du club espagnol, sont cités dans un scandale sexuel. Ceux-ci sont accusés d’avoir fait circuler une vidéo intime d’une jeune fille de 16 ans dans leur groupe WhatsApp. En effet, suite à une plainte de la mère de la jeune fille, les quatre jeunes joueurs signalés ont été arrêtés jeudi dernier à la Cité sportive de Valdebebas.

Selon les informations de la presse espagnole, les événements se sont produits à la mi-juin. Le tribunal d'instruction numéro 3 de San Bartolomé de Tirajana a ordonné à la Garde civile de traduire en justice les joueurs signalés après les avoir arrêtés.

Une enquête ouverte, une victime s’ajoute, ça se complique

Les quatre jeunes joueurs étant en garde à vue depuis la semaine dernière, la police judiciaire du commandement de la Garde civile de Las Palmas poursuit les enquêtes car c'est sur cette île que les scènes se sont produites, plus précisément dans la municipalité de Mogán. En effet, selon les informations de El Mundo, une nouvelle victime s’est ajoutée au scandale sexuel relatif à l’enregistrement et la diffusion d’une vidéo à contenu sexuel entre une jeune fille de 16 ans et une autre, dont on ne connaît pas encore l’identité. Aucun détail n’est donné à cet effet par les sources policières.

A en croire le média, le juge chargé de l'instruction de l'affaire a reçu ce lundi le rapport de la Garde civile et a entamé une procédure préliminaire pour la commission éventuelle de deux délits contre la vie privée. Les premiers tests qui seront effectués sont le déversement du contenu des téléphones portables saisis et la collecte des déclarations des deux victimes présumées. Ensuite, le magistrat du Tribunal d'Instruction numéro 3 de San Bartolomé de Tirajana les convoquera à témoigner.