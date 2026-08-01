Mohamed Salah va poursuivre sa carrière en Turquie, mais pas à Besiktas. Les journalistes spécialisés dans les transferts Santi Aouna et Yagiz Sabuncuoglu indiquent que Trabzonspor a détourné le transfert.

Besiktas aurait même déjà trouvé un accord personnel avec Salah. À Istanbul, un contrat d’une saison, avec une option pour une saison supplémentaire, ainsi qu’un salaire annuel de dix millions d’euros, attendait l’Égyptien.

Pourtant, Salah s’est désormais laissé convaincre par Trabzonspor, un concurrent direct de Besiktas. Aouna, journaliste pour Foot Mercato, affirme qu’un accord va être trouvé très rapidement.

Besiktas est furieux et a entre-temps mis un terme aux dernières négociations. Plusieurs médias parlent d’un « retournement sensationnel ».

Salah a passé pas moins de neuf ans à Liverpool et a connu de grands succès avec le club. Il a notamment été sacré champion à deux reprises et a remporté la Ligue des champions avec Liverpool en 2019.

La saison dernière, l’Égyptien a vécu une saison décevante, au cours de laquelle il s’est publiquement opposé à plusieurs reprises à l’entraîneur Arne Slot, depuis limogé. Fin mars, la star a annoncé son départ du club, ce qui fait de lui un joueur désormais libre de tout contrat.