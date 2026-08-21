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Jochen Tittmar

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Incroyable retournement dans le bras de fer autour du transfert de Julian Alvarez ! L’Atlético de Madrid aurait cédé, mais seulement à une condition particulière

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J. Alvarez

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid est finalement prêt à laisser partir Julian Alvarez, qui souhaite changer de club, mais exclut une opération avec le FC Barcelone.

Au sein du camp des Colchoneros, il existerait donc, après des mois de dissensions, une prise de conscience selon laquelle le maintien de l’attaquant de 26 ans dans l’effectif de l’entraîneur Diego Simeone ne semble plus praticable.

Néanmoins, la direction de l’Atlético lie cette soudaine volonté de négocier à une condition immuable : le concurrent direct en Liga, Barcelone, n’obtiendra en aucun cas le feu vert. L’objectif privilégié du vice-champion du monde tombe donc à l’eau.

Toutes les offres que le Barça a soumises ces dernières semaines au club de la capitale ont été rejetées sans délai. Au lieu d’entrer en négociations, la direction de l’Atlético a répété comme un mantra la clause libératoire fixée contractuellement à 500 millions d’euros.

Julian AlvarezGetty Images

Julian Alvarez ne voudrait visiblement pas rejoindre Arsenal

Parallèlement, la porte s’ouvrirait manifestement à un transfert en Premier League. Selon le reportage, le champion d’Angleterre, Arsenal, courtise intensément Alvarez et, selon la nouvelle ligne du club, aurait donc aussi l’autorisation de le recruter.

Cependant, ce scénario se heurte actuellement au veto du joueur. L’attaquant refuse de faire le pas vers Londres et insiste au contraire pour rejoindre le FC Barcelone, avec lequel il serait déjà d’accord depuis un certain temps, selon plusieurs médias espagnols. Un premier contact aurait eu lieu dès le début de l’année.

Julian AlvarezGetty Images

Comment en est-on arrivé à la rupture entre Julian Alvarez et l’Atlético de Madrid ?

L’origine du conflit remonte plus loin. En février, la direction de l’Atlético avait, selon les dires de l’Argentin, assuré oralement à ce dernier qu’il pourrait quitter le club l’été prochain en cas d’offre adéquate.

Le non-respect de cette promesse a conduit à la rupture. Lors de la Coupe du monde, Alvarez a finalement porté l’agitation sur la place publique en déclarant qu’un transfert était la meilleure option pour lui comme pour l’Atlético.

Ces mêmes déclarations ont considérablement tendu le climat entre les parties. Bien que les dirigeants madrilènes aient encore assuré publiquement il y a quelques jours qu’ils ne céderaient le buteur axial sous aucun prétexte, la pression persistante aurait désormais forcé un changement d’avis. La situation reste toutefois bloquée, puisque le plan de carrière d’Alvarez continue de prévoir un transfert au Camp Nou.

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