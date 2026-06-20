« Incroyable »… L’Afrique du Sud inscrit l’une des histoires les plus insolites de l’histoire de la Coupe du monde en matière de primes

Les 26 joueurs et l’encadrement technique de l’équipe nationale sud-africaine de football ont reçu un bonus inattendu après leur match nul 1-1 face à la République tchèque, lors de la 2^e journée du groupe A de la Coupe du monde 2026 : des bijoux d’une valeur unitaire supérieure à 50 000 dollars américains.

Selon la vidéo publiée par une entreprise américaine de joaillerie basée à Atlanta sur ses réseaux sociaux, ce geste s’inscrit dans le cadre d’un accord commercial entre la Fédération sud-africaine de football et la marque, qui a choisi de récompenser l’ensemble de la délégation pour sa performance décisive dans la compétition.

Des images diffusées par la chaîne argentine « TYC » montrent plusieurs « Bafana Bafana » déambulant dans la boutique, s’informant sur les articles et essayant montres, bagues, bracelets et colliers avant de sélectionner leurs cadeaux, dans une ambiance festive reflétant leur soulagement après ce précieux point.

Ce geste survient après une rencontre qui a longtemps échappé aux Sud-Africains, menés jusqu’à la 83^e minute, avant que Tebohu Mokwena, transformant un penalty, n’offre à son équipe son premier point dans la compétition, suite à sa défaite initiale face au Mexique.

Grâce à ce précieux point, les Sud-Africains conservent des chances de qualification pour les seizièmes de finale ; leur destin sera scellé lors de la dernière journée face à la Corée du Sud, un match déjà présenté comme décisif.

Cette incitation non conventionnelle illustre la tendance croissante des partenariats commerciaux à offrir des récompenses en nature de luxe aux fédérations nationales, en lieu et place des primes financières habituelles.