Incroyable : Kay Tejan écope d’une amende salée après la fausse couche de sa compagne

Dans le podcast VERSUZ, Kay Tejan a livré un témoignage poignant sur son passage au Sheriff Tiraspol. L’actuel attaquant du Telstar explique avoir écopé d’une amende de 5 000 euros en Moldavie pour avoir privilégié sa famille et mis entre parenthèses sa carrière, suite à un drame personnel.

Prêté par TOP Oss au Sheriff Tiraspol pour la saison 2022/23, l’attaquant a été écarté de la liste Europa League de son club moldave en raison de cette situation personnelle.

Dans le podcast, l’attaquant de 29 ans revient sur cette période éprouvante : « Ma compagne était enceinte à l’époque. Le bébé est mort-né. »

Confronté à un choix cornélien, il raconte : « Soit je restais avec l’équipe, soit je choisissais ma famille. J’ai choisi ma famille. »

Cette décision a eu de lourdes conséquences sur son avenir sportif au Sheriff. Non seulement Tejan n’a pas été inscrit dans l’effectif du club moldave pour l’Europa League, mais il s’est également vu infliger une lourde sanction financière. « J’ai reçu une amende de 5 000 euros », précise-t-il. Dans le podcast, Jelle Kusters, journaliste de Voetbalzone, réagit avec incrédulité : « C’est quoi ce comportement de dingue ? »

Cette épreuve l’a aussi privé d’un rendez-vous sportif majeur : « Sinon, j’aurais joué contre Cristiano Ronaldo cette saison-là. » La star portugaise, alors sous les couleurs de Manchester United, avait d’ailleurs inscrit un but lors de la victoire 3-0 des Red Devils face au club moldave.

Au final, l’aventure de Tejan au Sheriff s’est soldée par une déception. « Quand cela s’est produit, il ne me restait plus qu’un mois à passer. » Le club moldave souhaitait le recruter définitivement auprès de TOP Oss, mais le joueur a refusé. « À partir de ce moment-là, j’ai voulu tout arrêter. J’en avais vraiment assez. »







