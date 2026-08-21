Sous les ordres du nouvel entraîneur Carles Martinez, l’international allemand à 19 sélections n’a plus de perspective dans l’effectif du Werkself, selon kicker . Et ce n’est pas seulement depuis lors qu’Andrich fait face à de nombreux commentaires haineux sur les réseaux sociaux.

Sous une publication TikTok dans laquelle un utilisateur prenait la défense d’Andrich, très critiqué, et condamnait la multitude de commentaires négatifs à son encontre, Xhaka a écrit : « Aucun respect pour cette personne et ce joueur. Il mérite bien plus que ce qu’il est en train de subir. Incroyable et tout simplement incompréhensible ! »

La raison de la supposée mise à l’écart d’Andrich réside dans la réorientation tactique : le coach Martinez fait passer le système de la défense à trois utilisée jusqu’ici à une défense à quatre, ce qui fait perdre son rôle au milieu de terrain. Lors de la saison écoulée, le joueur de 31 ans occupait encore un rôle central dans la défense à trois sous Kasper Hjulmand et a mené l’équipe sur le terrain en tant que capitaine après le départ de Xhaka.

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Quel avenir pour Robert Andrich au Bayer Leverkusen ?

Malgré certaines lacunes de vitesse et quelques erreurs, le natif de Potsdam a disputé 46 matches officiels lors d’une saison mouvementée. Il y a inscrit deux buts décisifs : lors de la 29e journée, il a marqué le but de la victoire 1-0 contre le BVB, et il a également donné l’avantage au Bayer de la tête lors du match aller contre Arsenal, futur finaliste de la Ligue des champions. Malgré cela, les dirigeants ont désormais fait comprendre au joueur défensif avec la plus grande clarté que ses perspectives de temps de jeu ont dramatiquement diminué.

La fin de son séjour de cinq ans à Leverkusen semble donc probablement approcher, bien que son contrat coure encore jusqu’en 2028. Un transfert à l’Eintracht Francfort, évoqué auparavant, ne se concrétise pas selon les informations du magazine spécialisé.

À la place, le joueur formé au Hertha BSC pourrait désormais, pour la première fois de sa carrière, être tenté par l’étranger, une option qu’il serait désormais tout à fait capable d’envisager. Il y a peu encore, le discours était pourtant différent. « Tant que personne ne me chasse ou que je n’ai pas le sentiment de devoir faire quelque chose de nouveau, je ne forcerai pas un transfert », a déclaré Andrich à Bild.

Avec ou sans transfert, le milieu défensif poursuit toujours des objectifs personnels en vue de la sélection allemande. Après avoir manqué la nomination pour la Coupe du monde sous Julian Nagelsmann – alors qu’il figurait encore dans le onze de départ aux côtés de Toni Kroos lors de l’Euro 2024 à domicile –, Andrich vise un retour sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp.

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Robert Andrich vise un retour en équipe nationale

« Fondamentalement, j’ai pour objectif d’en être à nouveau. Je veux me remettre en lumière pour l’équipe nationale », a-t-il déclaré début août à kicker : « J’ai l’ambition de redevenir une partie de l’équipe et je veux encore vivre quelque chose avec la sélection nationale. »

Le contact avec le nouveau sélectionneur national existe déjà. Pendant la Coupe du monde, les deux ont travaillé ensemble comme consultants TV pour la chaîne MagentaTV. « Quand nous nous sommes vus, c’était vraiment sympa. Nous avons beaucoup parlé de football », a-t-il raconté au sujet de ses échanges avec Klopp.

À Leverkusen, ce vide doit à l’avenir être comblé par des joueurs plus jeunes. Les Rhénans se sont certes déjà assuré les services du grand talent Kennet Eichhorn pour le milieu défensif, mais une maladie métabolique nécessitant un traitement a été diagnostiquée chez le joueur de 17 ans. La date à laquelle la recrue pourra faire ses débuts reste pour l’instant incertaine.