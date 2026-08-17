Incroyable : « Deux personnes chez les Pays-Bas se sont ignorées pendant toute la Coupe du monde »

Ronald Koeman n’a eu aucun contact avec Clarence Seedorf pendant la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, affirme Valentijn Driessen dans Kick-off, le podcast football de De Telegraaf.

« Ce que je trouve particulier, c’est que Seedorf n’a eu aucun contact avec Koeman pendant la Coupe du monde. Je le sais. Ces échos circulaient déjà et ils ont désormais été confirmés », lance Driessen.

« Comment est-ce possible, bon sang ? Lui (Seedorf, NDLR) est le commissaire au football », poursuit le chef du service football.

« Il était au match contre le Maroc (1-1, défaite aux tirs au but), et après le match, on va quand même se voir, non ? », s’interroge Driessen à voix haute.

« On travaille quand même vers le même objectif ? Au final, tout a échoué, mais là-bas, ils se sont tout simplement complètement ignorés. Là, je me dis vraiment : c’est ridicule », poursuit Driessen.

« Il y a terriblement beaucoup de choses qui ne vont pas dans la communication à la KNVB. Aussi bien avec toutes les personnes qu’elle approche qu’avec celles qui sont déjà sous contrat », conclut le journaliste de De Telegraaf.