Incroyable : des supporters ont été attirés hors des tribunes sous de faux prétextes lors d'un match du KKD

Des images fortes ont marqué la rencontre de lundi soir en Keuken Kampioen Divisie entre Jong FC Utrecht et Vitesse. Juste avant la mi-temps, un groupe de supporters du club d’Arnhem a été évacué des tribunes, puis définitivement exclu du stade. Cette décision a provoqué la colère du secteur réservé aux visiteurs.

En première période, plusieurs d’entre eux s’étaient mêlés aux spectateurs locaux dans les tribunes du stade Galgenwaard. Leur présence n’est pas passée inaperçue : le secteur visiteurs a invité quiconque soutenait Vitesse à se lever, et l’appel a été largement suivi. Le stade était par ailleurs quasi désert, Jong FC Utrecht mobilisant rarement les foules.

Peu avant la mi-temps, les stewards se sont approchés du groupe et leur ont ordonné de quitter la tribune. On avait d’abord laissé entendre qu’ils pourraient rejoindre le secteur visiteurs, mais cette promesse n’a pas été tenue.

Cette décision a immédiatement suscité la frustration des supporters qui avaient fait le déplacement et se trouvaient dans le secteur visiteurs. Ils ont manifesté leur mécontentement par une salve de sifflets et des chants à l’encontre de l’organisation. Le slogan « Honte à vous » a résonné à plusieurs reprises dans le stade.

Un des fans présents a raconté la scène à Voetbalzone : « Nous étions en groupe et un steward plutôt aimable nous a abordés en proposant deux options : quitter le stade ou être escorte jusqu’au secteur visiteurs. »

« À un moment, nous étions une cinquantaine et nous avons tous été escortés vers la sortie. C’était juste à la mi-temps et nous pensions que nous allions rejoindre le secteur visiteurs. »

Cette attente s’est toutefois révélée vaine. « On nous a d’abord fait former deux files pour photographier nos visages et nos pièces d’identité, puis, soudain, on nous a renvoyés chez nous », raconte un supporter. Cette décision a provoqué un vif mécontentement parmi le groupe de fans de Vitesse.

Un autre supporteur a réagi sur X : « Même les forces de l’ordre veulent surfer sur notre succès. Non, je plaisante : ils renvoient les fans de Vitesse des tribunes locales dans un Galgenwaard sinon vide. Triste. Vraiment triste. Alors qu’il n’y avait aucun problème. »