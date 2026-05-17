Selon De Stentor, un incendie de voiture s’est produit dimanche après-midi sur l’A28, à hauteur de Putten. D’après des images et des messages publiés sur X, des supporters de l’Ajax auraient mis le feu au véhicule, appartenant à des fans du Feyenoord qui se rendaient au match à l’extérieur contre le PEC Zwolle.

« Une confrontation a opposé des supporters de l’Ajax et du Feyenoord au niveau de la bretelle d’accès du stade Feyenoord sur l’A28 », rapporte Voetbal_ultras sur Instagram.

« Aucun autre détail n’est connu pour l’instant, si ce n’est qu’une voiture de supporters du Feyenoord a été incendiée », ajoute le média.

Selon le compte-rendu local De Puttenaer, « à l’arrivée des secours, une épaisse fumée noire s’élevait au-dessus de l’autoroute. Le véhicule se trouvait à l’arrière du parking, sans aucun autre véhicule à proximité immédiate. »







