L’Ajax n’a pas fait mieux qu’un match nul samedi soir, dans sa Johan Cruijff ArenA, face à l’Excelsior (2-2). Cela aurait même pu encore plus mal se terminer pour les Amstellodamois, puisque les Rotterdamois semblaient avoir droit à un penalty dans le temps additionnel. ESPN, l’analyste Danny Koevermans estime que l’Ajax s’en sort particulièrement bien.

Dès la deuxième minute du temps additionnel, le joueur de l’Excelsior Irakli Yegoian a éliminé le défenseur de l’Ajax Thilo Kehrer, avant que le Géorgien ne soit stoppé par Baas. Le défenseur a touché le ballon du pied, mais aussi durement le visage de Yegoian. L’arbitre Jannick van der Laan n’a pas sifflé de faute et n’a pas non plus été appelé à l’écran par le VAR Ingmar Oostrom.

« Il faut supprimer le VAR ! », lance clairement Koevermans. « Fiez-vous simplement au jugement de l’arbitre, et c’est tout. L’Ajax s’en sort vraiment très bien là. Je pense que le VAR doit intervenir ici, parce que Baas lui met tout simplement un coup de pied au visage. »

« Il touche aussi un peu le ballon, on le voit également, mais il touche aussi son visage. On a déjà vu un carton rouge donné une fois pour ça, pour Veerman, donc cela ne m’aurait pas surpris qu’un penalty soit accordé ici. »

« Ici, le VAR n’intervient pas, puis plus tard si, et l’arbitre maintient ensuite sa décision… Je reste toujours anti-VAR, qu’on se débarrasse de ce truc. Il faut alors simplement accepter que Van der Laan prenne cette décision et on passe à la suite. »

« Aussi embêtant que cela aurait été pour l’Ajax, je pense que c’était un penalty. Il lui met un coup de pied au visage. » Parmi les analystes d’ESPN, seul Bram van Polen n’est pas convaincu qu’il y avait penalty. « Sous cet angle, cela semblait assez violent. Je peux aussi accepter qu’il ne le donne pas. »

Yegoian a été interrogé après la rencontre sur cette action. « J’ai reçu un beau coup au visage. J’en ai gardé du sang. Pour moi, c’était un penalty à cent pour cent. Je trouve que son pied est très haut, il me touche. Après coup, on peut en parler. Il ne l’a pas donné, c’est comme ça. »



