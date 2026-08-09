Le Sparta Rotterdam s’est incliné 0-1 dimanche lors de son ouverture de saison en Eredivisie face à son voisin, le Feyenoord. Dans les tout derniers instants au Het Kasteel, l’égalisation de Milan Zonneveld a été refusée en raison de sa faute. L’attaquant du Sparta ne comprend pas et a exprimé son mécontentement au micro d’ESPN.

Le capitaine du Feyenoord, Luciano Valente, a ouvert le score à la 35e minute et ce sera finalement l’unique but du match. Zonneveld a vu deux de ses buts être refusés en fin de rencontre : le premier pour hors-jeu, et le second pour sa poussée dans le dos de Jeremiah St. Juste.

« Quand on ne débute pas le match, il faut tout donner en entrant en jeu », commence Zonneveld, qui a vu Nökkvi Thórisson lui être préféré à la pointe de l’attaque. « C’est ce que j’ai fait aujourd’hui, dommage seulement que mes buts ne comptent pas. C’est la seule chose qui aurait pu être mieux aujourd’hui. »

Un hors-jeu reste un hors-jeu, mais la décision de l’arbitre Sander van der Eijk de siffler immédiatement son deuxième but est nettement moins comprise par Zonneveld. « Je trouve que ça se passe dans les deux sens. Ça arrive pendant tout le match. C’était ça ? », demande-t-il en revoyant sa poussée. « Je trouve ça assez faible, franchement. »

« Ça arrive pendant tout le match. Sur ma première occasion, il s’est passé la même chose et il a dit qu’il m’avait caressé. Je trouve ça bizarre », dit Zonneveld, qui n’a pas eu l’occasion d’engager une vraie discussion avec Van der Eijk. « Je suis allé vers lui et il m’a tout de suite dit que je prendrais un carton jaune si je disais quelque chose. »

« Il avait déjà fait son choix avant, donc je ne pense pas que ça aurait servi à grand-chose », raconte le Nord-Hollandais, qui a vu que le jeu opportuniste du Sparta aurait pu faire mal au Feyenoord. « Je pense quand même que ça a aidé, bien sûr. Nous nous sommes procuré de très grosses occasions et, au vu de la fin de match, nous aurions peut-être mérité davantage. »

Zonneveld regrette d’avoir commencé sur le banc. « Je veux simplement jouer et tout le monde le sait, donc dans ce sens, je trouve ça difficile. Je veux jouer le plus possible et faire de mon mieux, montrer que j’ai ma place là. Ensuite, ça viendra naturellement et je devrai montrer que l’entraîneur ne pourra plus se passer de moi », conclut le buteur de 22 ans.