Incidents regrettables il y a huit mois : Ismael Saibari du FC Bayern doit purger une suspension

Le fait qu’Ismael Saibari puisse se dire vainqueur de la Coupe d’Afrique n’est toujours pas définitivement tranché à ce jour. Ses Marocains avaient certes perdu sportivement la finale le 18 janvier à Rabat contre le Sénégal. Mais comme l’équipe sénégalaise avait quitté le terrain entre-temps, le Maroc a déposé un recours auprès de la CAF et a obtenu gain de cause, décision contre laquelle le Sénégal se retourne désormais à son tour. Une audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) est prévue le 8 octobre, avant qu’une décision finale ne soit rendue.

Lors de cette finale marquée par des tumultes, Saibari lui-même a joué un rôle peu glorieux, dans ce qu’on a appelé l’affaire de la serviette. Sous la pluie battante de Rabat, des ramasseurs de balle marocains ont tenté de voler la serviette du gardien sénégalais Edouard Mendy. Le capitaine du Maroc Achraf Hakimi et Saibari, déjà remplacé à ce moment-là, s’en sont mêlés avec entrain. Saibari a ensuite qualifié son comportement d’« erreur » et s’en est excusé.

La CAF a néanmoins sévi, infligeant des amendes et suspendant Saibari pour trois matches internationaux ainsi que Hakimi pour deux en compétitions CAF. Après l’appel du Maroc, les amendes ont été annulées et les suspensions réduites à un match chacun. Saibari et Hakimi ont purgé cette sanction vendredi soir lors de la victoire 2-0 du Maroc contre le Gabon en qualifications pour la Coupe d’Afrique. Les deux figurent néanmoins dans le groupe et devraient donc pouvoir jouer lors du deuxième match de qualification, mardi à l’extérieur contre le Lesotho, ainsi que lors du match amical contre le Ghana dimanche prochain.

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Une grande chance s’offre à Ismael Saibari au Bayern

Après la trêve internationale, Saibari pourrait bénéficier d’une grande opportunité de temps de jeu supplémentaire dans des matches importants au Bayern, en raison de la blessure de Jamal Musiala. Musiala avait récemment retrouvé de mieux en mieux sa forme, mais il est désormais freiné par une déchirure musculaire à la cuisse droite. Cela s’est produit à l’échauffement avant le duel de Ligue des nations entre l’Allemagne et les Pays-Bas jeudi.

D’après les informations en circulation, Musiala sera absent trois à quatre semaines. Il devrait donc manquer à coup sûr les prochaines rencontres contre le FC Augsbourg et Viking Stavanger, et peut-être aussi les deux chocs qui suivront face au RB Leipzig et à Arsenal. Saibari serait alors un sérieux candidat pour prendre la place de Musiala dans l’entrejeu axial offensif. Les autres candidats sont Serge Gnabry, tout juste rétabli de son côté, ainsi que Lennart Karl.

Saibari a rejoint Munich cet été en provenance du PSV Eindhoven pour 50 millions d’euros, après une Coupe du monde réussie avec le Maroc. Lors des sept matches officiels disputés jusque-là par le Bayern, le joueur de 25 ans a toujours eu du temps de jeu, mais n’a été titularisé qu’à trois reprises. Après trois passes décisives, il a inscrit son premier but officiel avec le Bayern lors de la victoire 7-0 contre l’Union Berlin, juste avant la trêve internationale.