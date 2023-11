Incidents OM-OL : Riolo se paie la LFP après son verdict et fait une forte demande

Les incidents en marge du match entre l’OLM et l’OL continue d’animer les débats en France Daniel Riolo s’en mêle.

Mercredi, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu son verdict après les incidents survenus à Marseille en prélude à l’Olympico. Une décision qui anime les débats depuis son officialisation.

Le match OM-OL rejoué au Vélodrome

Réunis au soir du mercredi 8 novembre dernier, les membres de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) ont décidé de prendre une décision concernant le caillassage des bus de l’Olympique Lyonnais qui était en déplacement au Stade Orange Vélodrome pour le match de la dixième journée contre Marseille. Alors que l’entraîneur Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo ont été blessés, la LFP a décidé de ne pas sanctionner Marseille.

Selon l’instance dirigeante du cuir rond français, l’Olympique de Marseille n’est pas tenu pour responsable de ces incidents puisqu’ils se sont produits en dehors du Stade. Au lendemain de cette décision, notamment, le jeudi, la Commission de discipline a communiqué su le nouveau lieu de la rencontre à rejouer, qui est prévue au 6 décembre. En effet, il est décidé que le match soit maintenu au Stade Orange Vélodrome.

Une décision que l’Olympique Lyonnais a contredite, demandant que la rencontre soit rejouée sur un autre stade plutôt qu’au Vélodrome.

Riolo contre la décision de la LFP

Ne partageant pas cette idée de la LFP de rejouer le match dans la même enceinte, Daniel Riolo qualifie la décision de l’instance de « honteuse et scandaleuse » puis invite le ministre des sports à se saisir du dossier. « Donc OM OL se rejoue tranquillement au Vel’ ! Donc il s’est rien passé ? On marque pas le coup ? Décision honteuse et scandaleuse de la LFP … le ministère ne va pas intervenir ? », a écrit le journaliste RMC sur son compte X (anciennement Twitter).

Par ailleurs, sur les antennes de RMC, l’éditorialiste a donné son opinion sur le sujet en s'en prenant d'abord à la législation. « Il y a un truc qui s'appelle le règlement. Le règlement, effectivement, comme c'est en dehors du stade… OK. Il y a une application du règlement. Mais c'est comme pour les arbitres, il y a le jeu et l'esprit du jeu (…) Eh bien un patron, pour l'esprit, il ne fait pas jouer à Marseille dans un stade vide parce qu'il se trouve que je déteste les stades vides et les sanctions collectives. Mais il doit y avoir un truc. (…) Tu fais jouer sur terrain neutre, avec public », a-t-il déclaré.

« Un patron qui dit que cet OM-OL que les gens attendaient tant, et bien la ville de Marseille ne le verra pas. (…) La ville dans son ensemble ne mérite pas de voir ce match et la Ligue doit le faire jouer ailleurs. Si les Marseillais veulent se déplacer, ils viendront, seront escortés et il n'y aura pas de problème. Mais au moins, on marque le coup et on fait un truc », a conclu Riolo.