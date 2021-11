Incidents OL-OM : Six mois de prison avec sursis pour l'auteur du jet de bouteille sur Payet

L'auteur du jet de bouteille sur Dimitri Payet dimanche soir lors du choc entre l'OL et l'OM connaît ses sanctions.

Passé en comparution immédiate ce mardi au tribunal correctionnel de Lyon, ce dernier a été condamné à six mois de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve.

L'homme de 32 ans a également été interdit de stade pour cinq ans, avec obligation de pointer au commissariat lors de chaque rencontre à domicile des Gones.

La procureure de la République avait au préalable requis six mois d'emprisonnement fermes, mais le tribunal s'est contenté de lui infliger une peine avec sursis.

"Je reste intimement persuadé que ce n’était pas son souhait de blesser Dimitri Payet qu’il ne connaissait pas", a assuré Me David Metaxas, son avocat. Ce n’était pas non plus son souhait de causer l’interruption du match. Cela a été entendu. Il s’en veut, clairement.

"S’il pouvait à lui seul indemniser tout le monde, il le ferait. Bien évidemment il n’en a pas la capacité. Mais c’est un homme soulagé, qui va pouvoir retrouver une vie normale après tout ce chaos judiciaire et médiatique. Je crois qu’il aspire maintenant à beaucoup plus de sérénité. Encore une fois il présente ses excuses à tout le monde : aux clubs, aux supporters, et bien évidemment à titre principal à Dimitri Payet. Il regrette son geste."

Après seulement quatre minutes de jeu, l'intéressé avait touché Dimitri Payet à l'arrière du crâne avec une bouteille d'eau pleine alors que ce dernier s'apprêtait à tirer un corner.

Un énième incident dans les tribunes depuis le début de la saison qui a conduit à l'arrêt définitif de la rencontre, dont le sort reste pour l'heure en suspens.