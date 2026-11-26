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Le match de Ligue Europa entre Besiktas et l'Hapoel Be'er Sheva a été longuement interrompu après un peu moins d'une demi-heure de jeu à la suite d'incidents en tribunes.

L'arbitre danois Morten Krogh a renvoyé les deux équipes aux vestiaires après des échauffourées entre des supporters du club d'Istanbul et les forces de sécurité dans les tribunes. Le match se déroulait à Batoumi, l'UEFA ayant déplacé cette rencontre face à l'équipe israélienne en Géorgie pour des raisons de sécurité.

Avant même le coup d'envoi, les supporters de Besiktas avaient sifflé les joueurs de l'Hapoel. Lorsqu'ils ont brandi un petit drapeau palestinien, la police géorgienne est intervenue et a pénétré dans leur secteur pour le retirer.

Des échauffourées ont alors éclaté. Des supporters ont arraché les coques des sièges de leurs fixations et les ont lancées en direction des forces de sécurité. Les images télévisées montrent qu'un supporter a dû être évacué sur une civière dans l'enceinte du stade. Les joueurs de Besiktas ont tenté en vain de calmer leurs supporters. Peu après, les équipes ont regagné les vestiaires pendant environ 40 minutes, avant que la rencontre ne reprenne finalement.