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En déplacement à Munich, Cologne devra se passer de ses ultras. En cause : une interdiction insolite.

Les groupes de supporters actifs du 1. FC Cologne ont annoncé qu’ils boycotteraient le match de Bundesliga contre le FC Bayern, vendredi soir.

Juste avant le coup d’envoi à l’Allianz Arena de Munich, le 1. FC Cologne a fait savoir que les ultras avaient décidé de ne pas entrer dans le stade et avaient pris le chemin du retour. En cause : des restrictions sur les accessoires de supporters.

Il s’agit, selon le club, d’une limite de cinq grands drapeaux à hampe que le Bayern avait autorisés aux supporters de Cologne dans le parcage visiteurs. Il n’aurait pas été possible d’en autoriser davantage en raison de « directives des autorités ». Le départ des quelque 400 supporters du FC a commencé « dans le calme et sans problème », a indiqué le 1. FC Cologne dans la soirée.

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« C’est toujours douloureux quand les supporters ne sont pas là, surtout pour ce déplacement difficile », a déclaré l’entraîneur principal de Cologne, Rene Wagner, quelques minutes avant le coup d’envoi sur Sky.

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Lors du dernier match à Munich, une grande partie des groupes de supporters actifs était déjà absente. Les ultras de la « Wilden Horde » avaient interrompu leur trajet en mai 2026 parce que leur local associatif à Cologne avait brûlé.