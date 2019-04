Incendie à Notre-Dame : la belle initiative du PSG pour rendre hommage aux pompiers de Paris

Le club de la capitale a annoncé que des pompiers donneraient le coup d'envoi du choc PSG-Monaco, dimanche soir (21 heures).

Après la mobilisation des pompiers pour mettre fin à l'incendie de la Cathédrale Notre-Dame, le souhaite rendre hommage aux pompiers de la capitale et d'Ile-de- .

Alors que les joueurs porteront un maillot conçu pour cet hommage, avec un visuel évoquant le monument et un flocage "Notre-Dame" remplaçant les noms des joueurs, deux pompiers de la Brigade de Paris seront amenés à donner le coup d'envoi du choc entre le PSG et , qui pourrait permettre au champion en titre d'officialiser un nouveau sacre.

"À l'occasion de la réception de l’AS Monaco, dimanche 21 avril, à 21 heures, dans le cadre de la 33e journée du Championnat de France de , le Paris Saint-Germain rendra un hommage appuyé aux pompiers de Paris et d’Ile-de-France, qui ont combattu avec bravoure le feu qui a partiellement ravagé la Cathédrale Notre-Dame, lundi dernier, en fin de journée", a indiqué le PSG dans un communiqué officiel. "Un maillot frappé d’un visuel de Notre-Dame de Paris sera porté par les joueurs du Paris Saint-Germain. Au dos de ce maillot, l’inscription « Notre-Dame » sera floquée en lieu et place du nom des joueurs. Le Club tient à remercier chaleureusement son partenaire Emirates et à lui témoigner toute sa gratitude d’avoir accepté de libérer gracieusement l’emplacement central que sa marque occupe sur les tenues des joueurs. Le Club remercie également Ooredoo et QNB, deux autres partenaires habituellement présents sur les maillots."

"Deux membres de la Brigade de pompiers de Paris, accompagnés d’enfants, donneront le coup d’envoi fictif de la rencontre. Un match pour lequel le Paris Saint-Germain vient d’adresser près de 500 invitations à la Brigade de pompiers de Paris, leurs familles et les associations qu’ils soutiennent".

"Pour prolonger cet élan de solidarité, le Paris Saint-Germain commercialisera 1 000 maillots floqués du visuel de Notre-Dame, à un prix unitaire de 100 euros. Une édition limitée qui sera disponible dès dimanche, à 21h45, au Mégastore situé en face du Parc des Princes et sur le site internet du club (psg.fr), puis dans les points de vente officiels du Club à partir de lundi matin. L’intégralité du chiffre d’affaires issu de cette vente sera reversé à des associations liées aux pompiers".