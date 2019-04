Ince : "Le Man Utd de Solskjaer pas meilleur que celui de Mourinho"

L'ancien milieu de terrain considère que l'équipe régresse depuis que Solskjaer s'est vu prolonger pour trois saisons.

retourne en arrière selon Paul Ince, qui s'en prend à l'approche du club "pas différente de comment ils jouaient sous Mourinho". Le coach portugais a été licencié en décembre alors que son équipe vivait un début d'exercice 2018-2019 très compliqué.

Des questions se posaient notamment sur son management et sa relation avec des joueurs clé de l'effectif des Red Devils, ainsi que sur sa capacité à tirer le meilleur de son groupe.

Des critiques qui ont semblé justes dans un premier temps, alors que l'interimaire Solskjaer ramenait le sourire à Old Trafford avec une série de bons résultats au début de l'hiver. Il s'est depuis vu offrir un contrat de trois ans après avoir permis à l'équipe de retrouver la confiance, mais a depuis vu ses joueurs être éliminés en par (1-2) puis en par Barcelone (0-1, 0-3).

Ince admet que des progrès ont été faits au début, comme le dit l'ancien milieu de terrain des Red Devils à Paddy Power : "C'est très, très dur pour Ole [Solskjaer] de faire avancer cette équipe.

"Les gens vont devoir être patients parce que United est loin derrière ses rivaux. Ce qui m'inquiète, depuis qu'Ole a été prolongé, c'est qu'ils semblent être une équipe différente. Ils jouent de manière différente. Quand il était interimaire, ils se créaient occasion sur occasion, et maintenant ils régressent ! J'ai toujours dit que la pression serait forte s'il était nommé de façon permanente."

"C'est pour cela que je l'ai dit à cette époque - j'ai vu cela de nombreuses fois que lorsqu'un entraîneur est en interim l'ambiance remonte et tout le monde a le sentiment d'avoir sa chance. Mais quand il devient permanent, ils sont moins bons que ce qu'ils étaient avant.

"C'est ce que je voulais dire quand je disais qu'il y avait un nuage au-dessus de United et qu'Ole devait changer l'environnement. Pas de pression sur les joueurs, juste aller sur le terrain et jouer. Mais maintenant qu'ils sont dans une position où ils peuvent avoir le Top 4, le stress et la pression sont là.

"Ils ont perdu leur chemin, et la façon dont ils jouent maintenant n'est pas différente de celle qu'ils avaient sous Mourinho - permettre aux équipes de venir leur poser des problèmes. Je ne dis pas nécessairement qu'ils ont commis une erreur, mais quand ils ont pris Van Gaal ou Mourinho, ils ne pensaient pas non plus avoir fait une erreur au départ.

"Tout le monde continue de parler sur à quel point Ole connaît le club, mais ce sont les résultats et les performances qui comptent. Il va avoir deux ans pour clore l'écart entre United et ses concurrents et s'il ne le fait pas, il sait ce qu'il se passera."

Manchester United tentera de redresser la barre à ce dimanche (14h30), quelques jours après son élimination à Barcelone (0-3).