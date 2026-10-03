Incapable de compenser l'absence de Mbappé : la presse française s'en prend à Dembélé après sa prestation catastrophique

Ousmane Dembélé a essuyé de nombreuses critiques après sa prestation décevante lors du match nul entre la France et l'Italie (1-1), alors qu'on comptait sur lui pour compenser l'absence de Kylian Mbappé, Zinédine Zidane ayant décidé de l'aligner au poste d'avant-centre.

Dembélé, sacré Ballon d'Or 2025, n'a pas offert le niveau attendu de lui, apparaissant peu dangereux face à la défense italienne et manquant de précision dans le dernier tiers. Il a également gâché une occasion nette après la pause, lorsque Gianluigi Donnarumma a repoussé sa frappe.

La prestation de la star du Paris Saint-Germain lors de cette rencontre a suscité une vive polémique, notamment au regard de l'écart manifeste entre son niveau avec son club et ce qu'il affiche sous le maillot de l'équipe de France.

Comme l'a rapporté le site « Foot Mercato », le journal « L'Équipe » a attribué à Dembélé une note basse de 3 sur 10, tandis qu'il a obtenu 4 sur 10 selon « Le Parisien ».

La presse française a souligné son manque de tranchant et son influence limitée malgré ses efforts pour presser l'adversaire, estimant que sa performance n'était pas à la hauteur de son statut après son sacre au Ballon d'Or et des attentes de le voir devenir l'un des principaux éléments offensifs de la nouvelle génération de l'équipe de France.

Quant au site « FM », il s'est montré plus indulgent et lui a attribué 5 sur 10, tout en relevant qu'on pouvait attendre davantage d'un joueur doté de ses qualités.

Des critiques virulentes à l'encontre de Dembélé

Lors de son passage sur « La Chaîne L'Équipe », Dave Appadoo a adressé des critiques directes à Dembélé : « Bonsoir Ousmane, j'ai deux mots à te dire. Tu es le vainqueur du Ballon d'Or, mais c'était un Ballon d'Or à Paris. Il y a une très grande différence entre ce que tu produis avec Paris et ce que tu continues de ne pas produire avec l'équipe de France. »

Et d'ajouter : « On sent que tu n'arrives pas à t'imposer dans cette équipe. Les conditions étaient idéales en l'absence de Kylian, d'autant que Zidane t'a placé au meilleur poste, en pointe. Tu as retrouvé tes vieilles erreurs techniques et ton incapacité à cadrer tes frappes entre les poteaux. Tout le monde attend beaucoup de toi, et maintenant c'est à ton tour, Ousmane. »

Ces critiques remettent au premier plan une interrogation persistante sur les raisons de la différence d'impact de Dembélé entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, tant il a du mal à afficher le même niveau avec les Bleus.

De son côté, Zidane a refusé d'adresser de dures critiques à son joueur après le match, affirmant qu'il n'avait pas grand-chose à lui reprocher, tout en reconnaissant dans le même temps que Dembélé aurait pu offrir un meilleur niveau.

Dembélé aura l'occasion de répondre à ces critiques lorsque la France affrontera la Belgique, lundi, alors que la pression monte sur lui pour prouver que sa prestation décevante face à l'Italie n'était pas révélatrice de son niveau en sélection sous la houlette de Zidane.