Partager Suivez GOAL sur Google

Kylian Mbappe a prolongé son incroyable série dans le football espagnol en marquant contre chacun des adversaires qu’il a affrontés en Liga. La superstar française a une nouvelle fois été le héros du Real Madrid lors du déplacement de son équipe sur le terrain du Racing Santander, dimanche après-midi.

Publicité

Mbappe fait plier un nouvel adversaire espagnol

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est arrivé au stade El Sardinero avec un objectif précis : préserver sa série de buts marqués contre chacun des adversaires qu’il a affrontés en Liga. Grâce à ce nouveau but, Mbappe a conservé son bilan parfait face à toutes les équipes qu’il a rencontrées dans l’élite espagnole, une série qu’il avait déjà prolongée en marquant contre Malaga et Elche.

Le moment décisif est survenu à la 11e minute : Mbappe a obtenu lui-même un penalty avant de le transformer avec une précision absolue. Le Real Madrid s’est ensuite imposé confortablement 3-0 face au Racing Santander, Jude Bellingham et Yan Diomande ayant également marqué pour mettre la rencontre hors de portée.

Une domination statistique dans la capitale

Les chiffres de Mbappe depuis son arrivée au Real Madrid sont tout simplement vertigineux. Il totalise désormais 68 buts en seulement 76 matches de championnat avec le club, confortant son statut de meilleur buteur du football mondial.

À 27 ans, le Français compte actuellement 15 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 12 en championnat, et reste irrésistible dans la course au Pichichi comme au Soulier d’or européen.

Publicité Publicité

À la poursuite d’un nouvel exploit avant Noël

Après avoir franchi l’obstacle du Racing Santander, l’international français se tourne déjà vers son prochain défi. Le Real Madrid doit affronter le Deportivo La Coruna le 20 décembre, avant la trêve hivernale, ce qui offrira à Mbappe une nouvelle occasion de prolonger cette série historique.

Related Topics

Divertissement Global Disney+ ✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction. ✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol. ✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application. Prix de départ 5,99 € par mois S'abonner à Disney+

Les buts de Mbappe ont pesé lourd en Liga cette saison : en 11 matches, il n’est resté muet qu’à quatre reprises, contre l’Espanyol, le Real Betis, l’Atletico Madrid et Villarreal.

Maintenir la pression et se tourner vers la suite

La victoire du Real Madrid aujourd’hui était cruciale pour maintenir la pression sur le leader du championnat, le FC Barcelone. Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place de la Liga avec 27 points, à une longueur de l’Atletico Madrid, deuxième, et à trois points du FC Barcelone, en tête.

Publicité

Le Real Madrid se tourne désormais vers son affrontement de Ligue des champions contre l’AEK Athènes mercredi, avant de se déplacer à Valence samedi pour son dernier match avant la prochaine trêve internationale.