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Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

« Inacceptable ! » : Furieux, Michael Carrick assume la responsabilité de la piètre prestation de Manchester United et adresse un message aux supporters qui ont fait le déplacement

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L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a dressé un constat sévère sur son équipe après l’humiliante défaite 4-1 face à Como en Ligue des champions. L’ancien milieu de terrain a présenté ses excuses sincères aux supporters qui avaient fait le déplacement après avoir assisté à une prestation qu’il a jugée inacceptable en Italie.

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Carrick assume la responsabilité de la débâcle face à Como

Carrick affichait sa frustration après une soirée cauchemardesque en Ligue des champions. Il a insisté sur le fait que c’était à lui de répondre d’un résultat qui a plongé le club dans la stupeur. Manchester United a été surclassé par l’équipe de Cesc Fabregas, concédant l’ouverture du score dès les deux premières minutes alors que Nico Paz entamait une prestation individuelle dominante. L’entraîneur a refusé de chercher des excuses, expliquant aux journalistes qu’il assumait la responsabilité de l’échec tactique et du manque de combativité affiché par ses joueurs sur le terrain.

S’exprimant auprès de TNT Sports immédiatement après le coup de sifflet final, l’entraîneur de Manchester United a déclaré : « C’était plus que décevant. Je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités. J’assume à 100 % la responsabilité de l’équipe dans son ensemble et de sa prestation. C’est à moi d’en répondre. Cela s’arrête à moi et je l’accepte pleinement. Je l’assume totalement. Mais en tant que supporter de ce club depuis si longtemps, je dois dire qu’il est inacceptable de voir une prestation pareille. »

Des excuses aux supporters qui ont fait le déplacement

Carrick, aperçu les mains levées en signe d’excuses vers la tribune des supporters visiteurs, a exprimé sa profonde compassion pour ceux qui avaient dépensé de l’argent pour assister à cette rencontre à sens unique. Malgré le but tardif de Joshua Zirkzee, entré en jeu, l’atmosphère est restée délétère, Manchester United devenant la première équipe anglaise à encaisser un but dans les deux premières minutes de deux rencontres européennes consécutives.

Carrick est revenu sur ce qu’il ressentait pour les supporters : « Les supporters comptent énormément pour moi. Ils sont le cœur de ce club et le resteront toujours. Ils ont fait le déplacement et je devais m’excuser pour cette prestation. Je comprends parfaitement ce qu’ils ressentent après avoir dû regarder un tel match. Il n’y a aucune excuse. Ce n’est pas acceptable. Beaucoup de choses me passaient par la tête en regardant cela. Je vais toujours saluer les supporters, quoi qu’il arrive. J’ai été l’un d’eux. Dépenser son argent, venir et espérer quelque chose... Je compatis vraiment avec les supporters. »

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L’entraîneur a également confié sa colère personnelle face à ce qu’il avait vu depuis le bord du terrain : « Je suis en colère, pour être honnête. Toute ma vie tourne autour de ce club. Je n’ai pas aimé ce que j’ai vu ce soir. Je n’ai pas pensé à ma propre situation. »

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Des interrogations sur son avenir à Old Trafford

L’ampleur de la défaite soulève inévitablement des questions sur l’avenir de Carrick à son poste et sur la confiance que lui accorde encore la direction de Manchester United. Dans le cadre de la nouvelle structure sportive dirigée par Ineos, des résultats comme celui-ci sont de plus en plus difficiles à justifier, surtout après les investissements importants réalisés dans l’effectif lors du mercato estival.

Interrogé directement sur sa situation auprès de la direction, Carrick a écarté les questions le concernant personnellement : « Il ne s’agit pas de moi. Il faut digérer ce match et la façon dont il s’est déroulé. C’est le plus important pour le moment. Toute ma vie tourne autour de ce club. Je n’ai pas aimé ce que j’ai vu ce soir. Je n’ai pas pensé à ma propre situation. »

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L’entraîneur a conclu en réaffirmant sa position sur cet échec collectif : « J’assume à 100 % la responsabilité de l’équipe dans son ensemble et de sa prestation. C’est à moi d’en répondre. Cela s’arrête à moi. »

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

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