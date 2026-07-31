Impliqué dans un scandale sexuel : un procès menace l'avenir d'une star du Real Madrid

Raúl Asencio, défenseur du Real Madrid, fera l'objet d'un procès pénal en septembre prochain pour diffusion d'images intimes impliquant une mineure, et ce malgré le retrait de leur plainte par les deux victimes présumées, dans une affaire qui jette une ombre sur l'avenir du joueur de 23 ans, sur le terrain comme en dehors.

Le journal britannique « The Athletic » a rapporté ce vendredi qu'Asencio faisait l'objet de deux chefs d'accusation en vertu de l'article 197.1.3, alinéas 2 et 5, du Code pénal espagnol : le premier pour diffusion d'une vidéo sans consentement, le second pour partage d'une vidéo à caractère sexuel explicite impliquant une mineure. Il sera jugé aux côtés de trois de ses anciens coéquipiers de l'académie des jeunes du Real Madrid.

Le juge rejette tous les arguments de la défense

Le juge en charge de l'affaire a rejeté, hier jeudi, l'ensemble des arguments présentés par les avocats de la défense des quatre hommes lors de l'audience préliminaire précédant le procès, qui doit se tenir les 3, 4 et 7 septembre prochains.

Les avocats de la défense avaient demandé l'exclusion de certaines preuves du dossier, en particulier celles obtenues lors de la saisie par la police espagnole des téléphones des accusés, dans une tentative d'affaiblir le dossier à l'encontre de leurs clients.

Des accusations d'entrave à l'enquête

Dans les documents judiciaires consultés par « The Athletic », le juge a indiqué que les saisies « ne nécessitaient pas le consentement des propriétaires » des téléphones, confirmant la légalité des procédures juridiques suivies.

Dans un développement notable, le juge a ajouté que « tous les accusés avaient effectué des sauvegardes de leurs comptes dans le but de supprimer le contenu avant leur arrestation, avec l'intention manifeste d'entraver l'enquête sur les faits signalés », en référence à d'éventuelles tentatives de dissimulation de preuves.

Un procès qui menace l'avenir du joueur

Cette affaire intervient à un moment délicat pour Asencio, qui connaît déjà des difficultés sur le terrain, le procès à venir ajoutant une pression supplémentaire sur le jeune joueur qui cherche à s'imposer dans les rangs du club madrilène.

Bien que les deux victimes présumées aient retiré leur plainte, le parquet espagnol a décidé de poursuivre l'affaire, une démarche qui reflète la gravité des accusations portées contre le joueur et ses anciens coéquipiers.