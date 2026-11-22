Des débuts cauchemardesques pour Pochettino à Anfield

Le premier match de Mauricio Pochettino à la tête de Manchester United a rapidement tourné au chaos : sa défense a cédé dès les dix premières minutes à Anfield.

Les conséquences ont été immédiates : l’arbitre Sam Barrott a directement expulsé le défenseur français Yoro. Liverpool a aussitôt profité de sa supériorité numérique grâce à Dominik Szoboszlai, buteur sur le coup franc qui a suivi. Florian Wirtz a peu après doublé l’avantage des locaux.

Depuis la tribune des commentateurs, Gary Neville s’est dit stupéfait du manque de vigilance défensive de l’arrière-garde de United lors de cette rencontre à fort enjeu dans le Merseyside.

Neville ne ménage pas les deux défenseurs

« Quand j’ai vu le nom de De Ligt sur la feuille de match, je dois reconnaître que j’ai été absolument stupéfait, a déclaré Neville sur Sky Sports. Et si j’ai été stupéfait, c’est à cause de cela. Si vous l’aviez regardé à Côme il y a quatre semaines, vous auriez vu qu’il était très loin du compte. Là, il ne s’agit que d’un simple ballon envoyé par-dessus la défense. »

Il a ajouté : « Au départ, c’est son problème. Yoro peut se décaler davantage, mais De Ligt est à des kilomètres du ballon. Ensuite, Yoro doit revenir davantage, il réagit tard et manque d’anticipation. C’est tellement maladroit de la part de Yoro, il commet beaucoup d’erreurs de ce genre. On pourrait dire qu’Isak ralentit pour être sûr que Yoro lui rentre dedans, mais c’est de la naïveté. »

L’ancien capitaine de Manchester United a poursuivi son analyse en soulignant à quel point le manque de rythme de De Ligt avait contribué au premier but. « Nous l’avons vu à Côme et il a été absent pendant un an, a poursuivi Neville. C’est vraiment difficile de revenir. Le faire jouer dans un match comme celui-ci l’a mis en difficulté. Yoro est mal placé, il doit se décaler, il faut couvrir son coéquipier. Tout est mauvais du côté de United. Michael Carrick regardera cela et se dira que c’est ce à quoi il devait faire face. »

Keane se joint aux critiques

Les critiques ne se sont pas atténuées après la mi-temps. Neville a au contraire durci son jugement sur les erreurs fondamentales commises par les coûteuses recrues estivales. « On peut difficilement voir pire défense de la part de deux défenseurs centraux face à un long ballon », a-t-il ajouté.

« De Ligt est complètement hors du coup. Il a été absent, donc j’ai une certaine compassion pour lui. Mais à eux deux, laisser le ballon passer derrière eux, c’est impardonnable. C’est choquant. Tant que Manchester United aura ce type de défenseurs dans son équipe, il n’aura aucune chance de ne pas encaisser de but. Il s’agit simplement de comprendre comment jouer à ce poste. Ce sont les fondamentaux. On dirait que ces gars n’ont jamais appris les bases de la défense. »

Roy Keane a lui aussi exprimé son incrédulité devant le manque d’instinct défensif des deux joueurs pendant le match. « Qu’on joue avec une défense à quatre ou à cinq, il faut bien faire les choses élémentaires », a commenté Keane.

« Je suis stupéfait à ce niveau. Je sais qu’il a été absent pendant un certain temps, mais c’est vraiment une très mauvaise défense. Il ne peut pas atteindre ce ballon. Quand on est défenseur, on doit toujours envisager le pire. Isak a bien joué le coup et, en réalité, je ne pense même pas qu’il va toucher le ballon. Yoro ne peut absolument pas atteindre ce ballon, c’est maladroit de la part de United. Un ballon direct par-dessus la défense et il se retrouve en grande difficulté. Mais il ne peut absolument pas atteindre ce ballon. Je sais qu’il est rapide et vif, mais c’est vraiment une très mauvaise défense. Les joueurs ne sentent pas le danger. »