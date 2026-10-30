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Thierry Henry a couvert Harry Kane d’éloges après le sacre historique de l’attaquant au Ballon d’Or, le présentant comme l’exemple parfait d’un joueur complet. L’ancien attaquant légendaire a également salué Bukayo Saka, joueur d’Arsenal, après que celui-ci a reçu le prix Socrates pour ses actions en dehors du terrain.

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Les deux Anglais à l’honneur

Henry a fait part de son admiration pour les deux Anglais, Kane et Saka, après leurs récentes distinctions lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Kane a reçu la plus prestigieuse récompense individuelle du football, tandis que Saka a été distingué pour son action humanitaire.

Dans un récent entretien, le légendaire attaquant français s’est réjoui de voir les deux joueurs récompensés sur la scène mondiale. Il a souligné l’éthique de travail sans faille de Kane et la personnalité exceptionnelle de Saka, deux facteurs clés de leurs succès respectifs.

Kane, le joueur complet

Henry s’est montré particulièrement élogieux envers l’attaquant du Bayern, évoquant son parcours remarquable, de ses différents prêts en début de carrière jusqu’au sommet du football mondial.

« C’était amplement mérité pour Harry Kane. Il est l’exemple parfait de ce que permet le travail : vous pouvez dire à vos enfants “regardez ce qui se passe quand on travaille vraiment dur” », a déclaré Henry à Betway. « Regardez toutes les équipes dans lesquelles il a joué en prêt : Leicester, Millwall, Norwich. »

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« C’était un pur buteur. Regardez comment il a évolué, comment il a gagné en intelligence de jeu, comment il vient au milieu de terrain. Il défend, il attaque, il décroche et vient chercher le ballon entre les deux défenseurs centraux. »

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Intelligence de jeu et humilité

Revenant sur l’évolution tactique de Kane, Henry a expliqué que le capitaine de l’Angleterre lit le jeu mieux que la plupart des joueurs : « Il se charge des coups de pied de but après un corner, parce qu’il a vu que le Bayern a laissé trois joueurs devant. Il a un temps d’avance.

« C’est un joueur complet. Le Ballon d’Or était donc amplement mérité : il récompense une carrière bâtie sur le travail. Cela force énormément le respect. »

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L’ancien attaquant d’Arsenal s’est tout autant réjoui de voir Saka remporter le prix Socrates, qui récompense un engagement solidaire remarquable. Henry a salué l’émotion de l’ailier lors de son discours de remerciement, ainsi que sa simplicité loin des projecteurs.

« Vous avez vu à quel point il était ému quand il a lu cette lettre pendant son discours. C’est le Bukayo Saka que je connais », a expliqué Henry. « Il est humble, il est bien entouré, sa famille est exceptionnelle et la personne qui partage sa vie l’est aussi. »

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Des modèles pour leur club et leur sélection

Kane et Saka vont désormais se reconcentrer sur leurs compétitions nationales, respectivement avec le Bayern et Arsenal. Kane mène actuellement l’attaque du Bayern dans sa quête du titre en Bundesliga, tandis que Saka reste une pièce maîtresse d’Arsenal dans sa course aux grands trophées.

Forts de leurs nouvelles distinctions, les deux joueurs anglais continueront sans aucun doute à placer la barre très haut pour leurs clubs comme pour la sélection nationale au fil de la saison.