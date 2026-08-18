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Imam Ashour ou Kessié : une réponse surprenante dessine l'avenir de l'entrejeu d'Al-Ittihad

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« Le Doyen » cherche à renforcer son milieu de terrain

Des rapports de presse ont révélé l'avenir du club d'Al-Ittihad lors de la nouvelle saison, notamment au milieu de terrain, après que son nom a été associé au recrutement de plusieurs joueurs.

Le nom d'Al-Ittihad a été lié au recrutement de plusieurs joueurs lors du mercato estival en cours, dont les plus en vue étaient l'Égyptien Imam Ashour, la star d'Al-Ahly d'Égypte, ainsi que l'Ivoirien Franck Kessié, ancien joueur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite.

Turki Al-Shadid, présentateur sur la chaîne saoudienne « Thmanyah », a révélé une surprise retentissante, en confirmant la volonté d'Al-Ittihad de recruter Kessié et Imam Ashour ensemble, lors de la période des transferts estivaux actuelle.

Al-Shadid a déclaré : « La priorité d'Al-Ittihad est de recruter (Franck) Kessié, ancien joueur d'Al-Ahli, et il souhaite également s'attacher les services de l'international égyptien Imam Ashour. »

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Il a précisé : « Aujourd'hui, Al-Ahly d'Égypte a publié un communiqué dans lequel il a annoncé son refus de vendre Imam Ashour à Konyaspor, pour un montant de 4,5 millions de dollars, mais le problème ne résidait pas dans le montant, mais plutôt dans la volonté du club turc de l'échelonner sur 3 ans. »

Il a conclu : « Nos sources confirment que le club d'Al-Ittihad a pris contact avec Adam Watani, l'agent d'Imam Ashour, pour étudier la possibilité de recruter le joueur au cours de la période actuelle. »

Cela intervient alors qu'Al-Ittihad a déjà recruté des milieux de terrain lors de la période des transferts estivaux actuelle, à savoir le Sénégalais Dion Lopy en provenance d'Almería et Rakan Al-Kaabi en provenance d'Al-Fayha.

Il convient de rappeler que « Al-Amid » a perdu son milieu de terrain brésilien Fabinho après son départ à l'issue de la saison dernière, en plus des longues blessures dont souffrent le Malien Mamadou Doumbia et Hamed Al-Ghamdi.

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