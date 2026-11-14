« Imaginez dans quel état nous étions au restaurant ! » : Rice révèle la réaction de l’Angleterre à la victoire de Harry Kane au Ballon d’Or et soutient son capitaine plutôt que Lamine Yamal

Declan Rice, milieu de terrain de l’Angleterre, a apporté son soutien à son capitaine Harry Kane dans la course au Ballon d’Or, estimant que l’attaquant mérite davantage cette récompense que le prodige espagnol Lamine Yamal. Avant le choc à fort enjeu entre l’Angleterre et l’Espagne en Ligue des nations, le joueur d’Arsenal a salué les performances de buteur sans précédent de Kane et son humilité en tant que professionnel.
Rice estime que Kane mérite une récompense individuelle
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Alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Espagne au Metropolitano dans un match décisif de la Ligue des nations de l’UEFA, Declan Rice n’a pas éludé les comparaisons entre les meilleurs joueurs du monde. Pour lui, le Ballon d’Or revient à son capitaine en sélection. Le milieu de terrain a mis en avant les performances remarquables de Kane et son influence sur le jeu pour expliquer pourquoi il devrait être considéré comme le meilleur joueur du monde, même si Yamal, âgé de 19 ans, continue de fasciner les supporters aux quatre coins du globe.
« Pour moi, comme pour tout le monde, Harry méritait le Ballon d’Or. Au vu de ses performances, des buts qu’il a marqués, et pas seulement de ses buts, mais aussi de sa manière de jouer... En Espagne, évidemment, on va dire Lamine. Il le remportera un jour, mais je pense que Harry le mérite », a déclaré Rice aux médias lors d’une conférence de presse. Il a ensuite évoqué la personnalité de l’attaquant : « C’est incroyable, le Ballon d’Or... Imaginez comment nous étions tous au restaurant. Il est extrêmement humble. On n’aurait pas dit qu’il avait remporté le Ballon d’Or, car il en parle à peine. C’est une légende du football anglais, nous avons beaucoup de chance. »
Les inquiétudes liées au racisme et l’ambiance dans le stade
Au-delà des débats individuels, Rice s’est exprimé sur le climat entourant les rencontres internationales en Espagne : « J’ai déjà vécu cela par le passé. Je me souviens qu’une fois, en Bulgarie, le protocole avait été activé. Nous avions quitté le terrain. Le sélectionneur ne nous a rien dit à ce sujet, mais je suppose qu’il en parlera. Je ne m’attends à rien de tel demain, c’est un stade fantastique. Les joueurs nous respectent beaucoup et nous ne nous attendons à aucun incident de ce type demain. »
Rice a poursuivi en exprimant son souhait que l’attention reste portée sur le terrain : « Non, cela ne m’inquiète pas. À l’heure où nous sommes, en 2026, cela a totalement disparu du football. Un protocole est en place et, si cela arrivait, nous saurions quoi faire collectivement. Je ne veux même pas imaginer des chants racistes visant l’un de nos joueurs ou l’un des Espagnols. Ce sera un match fantastique, j’exclus tout incident de ce type. »
Le test ultime face aux champions d’Europe
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L’Angleterre se rend à Madrid en sachant que seule une victoire lui permettra de dépasser l’Espagne et de prendre la première place de son groupe en Ligue des nations. « Affronter l’un des meilleurs joueurs du monde comme Yamal, c’est très particulier. On veut toujours se mesurer aux meilleurs, mais nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur Lamine. Ils ont d’autres très bons joueurs. Ce ne serait pas une bonne chose de nous focaliser seulement sur lui. Nous savons à quel point il est fort et l’affronter sera un véritable test », a reconnu Rice.
Évoquant l’importance de cette rencontre, il a conclu : « Je pense que ce sont deux des meilleures équipes du monde, c’est certain. Si l’on regarde les deux effectifs, sur le papier, nous sommes parmi les meilleurs, mais il ne faut pas oublier la France, la Hollande, l’Allemagne, etc. Ce sera un spectacle que les supporters vont adorer. »
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J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
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