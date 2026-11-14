« Imaginez dans quel état nous étions au restaurant ! » : Rice révèle la réaction de l’Angleterre à la victoire de Harry Kane au Ballon d’Or et soutient son capitaine plutôt que Lamine Yamal

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Declan Rice, milieu de terrain de l’Angleterre, a apporté son soutien à son capitaine Harry Kane dans la course au Ballon d’Or, estimant que l’attaquant mérite davantage cette récompense que le prodige espagnol Lamine Yamal. Avant le choc à fort enjeu entre l’Angleterre et l’Espagne en Ligue des nations, le joueur d’Arsenal a salué les performances de buteur sans précédent de Kane et son humilité en tant que professionnel.

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Rice estime que Kane mérite une récompense individuelle

Getty Images

Alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Espagne au Metropolitano dans un match décisif de la Ligue des nations de l’UEFA, Declan Rice n’a pas éludé les comparaisons entre les meilleurs joueurs du monde. Pour lui, le Ballon d’Or revient à son capitaine en sélection. Le milieu de terrain a mis en avant les performances remarquables de Kane et son influence sur le jeu pour expliquer pourquoi il devrait être considéré comme le meilleur joueur du monde, même si Yamal, âgé de 19 ans, continue de fasciner les supporters aux quatre coins du globe.

« Pour moi, comme pour tout le monde, Harry méritait le Ballon d’Or. Au vu de ses performances, des buts qu’il a marqués, et pas seulement de ses buts, mais aussi de sa manière de jouer... En Espagne, évidemment, on va dire Lamine. Il le remportera un jour, mais je pense que Harry le mérite », a déclaré Rice aux médias lors d’une conférence de presse. Il a ensuite évoqué la personnalité de l’attaquant : « C’est incroyable, le Ballon d’Or... Imaginez comment nous étions tous au restaurant. Il est extrêmement humble. On n’aurait pas dit qu’il avait remporté le Ballon d’Or, car il en parle à peine. C’est une légende du football anglais, nous avons beaucoup de chance. »

Les inquiétudes liées au racisme et l’ambiance dans le stade

Au-delà des débats individuels, Rice s’est exprimé sur le climat entourant les rencontres internationales en Espagne : « J’ai déjà vécu cela par le passé. Je me souviens qu’une fois, en Bulgarie, le protocole avait été activé. Nous avions quitté le terrain. Le sélectionneur ne nous a rien dit à ce sujet, mais je suppose qu’il en parlera. Je ne m’attends à rien de tel demain, c’est un stade fantastique. Les joueurs nous respectent beaucoup et nous ne nous attendons à aucun incident de ce type demain. »

Rice a poursuivi en exprimant son souhait que l’attention reste portée sur le terrain : « Non, cela ne m’inquiète pas. À l’heure où nous sommes, en 2026, cela a totalement disparu du football. Un protocole est en place et, si cela arrivait, nous saurions quoi faire collectivement. Je ne veux même pas imaginer des chants racistes visant l’un de nos joueurs ou l’un des Espagnols. Ce sera un match fantastique, j’exclus tout incident de ce type. »

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Le test ultime face aux champions d’Europe

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L’Angleterre se rend à Madrid en sachant que seule une victoire lui permettra de dépasser l’Espagne et de prendre la première place de son groupe en Ligue des nations. « Affronter l’un des meilleurs joueurs du monde comme Yamal, c’est très particulier. On veut toujours se mesurer aux meilleurs, mais nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur Lamine. Ils ont d’autres très bons joueurs. Ce ne serait pas une bonne chose de nous focaliser seulement sur lui. Nous savons à quel point il est fort et l’affronter sera un véritable test », a reconnu Rice.

Prochains matchs ESP UEFA Nations League A 14:45 ANG Regarder

Évoquant l’importance de cette rencontre, il a conclu : « Je pense que ce sont deux des meilleures équipes du monde, c’est certain. Si l’on regarde les deux effectifs, sur le papier, nous sommes parmi les meilleurs, mais il ne faut pas oublier la France, la Hollande, l’Allemagne, etc. Ce sera un spectacle que les supporters vont adorer. »