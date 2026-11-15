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Un but inscrit lors du match RKC Waalwijk - FC Den Bosch fait actuellement le tour du monde. Selon Hans Kraay junior, la réalisation de Yoram van der Veen est l’une des plus belles jamais vues en Keuken Kampioen Divisie.

Dans ce duel entre clubs du Brabant, le RKC a largement dominé les visiteurs. L’équipe de Waalwijk a ouvert le score après seulement dix minutes.

En seconde période, le RKC a creusé l’écart. C’est surtout le but du 3-0, inscrit à la 74e minute, qui a fait parler après la rencontre.

Faissal Al Mazyani a adressé une superbe longue passe à Van der Veen. Celui-ci a contrôlé le ballon en l’air, l’a jonglé une fois, puis l’a envoyé d’une reprise de volée hors de portée du gardien Pepijn van der Merbel.

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Après le match, Kraay junior s’est montré dithyrambique sur le plateau d’ESPN. « C’est… Oh, oh, oh. C’est absolument fantastique. Le ballon parcourt quarante mètres. Et lui, il décide simplement de jongler avec. »

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« C’est l’un des plus beaux buts que j’aie jamais vus en Keuken Kampioen Divisie. Il me fait un peu penser à Dennis Bergkamp », poursuit-il.

« Cette technique est… Ça ne peut pas être un hasard. Je pourrais regarder ça toute la soirée », conclut le consultant d’ESPN.

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Le RKC a finalement battu Den Bosch 4-0. Il dépasse ainsi au classement son adversaire direct de samedi soir.

Le RKC occupe désormais la neuvième place de la Keuken Kampioen Divisie. Den Bosch doit se contenter de la dixième.