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Bart DHanis
Traduit par

Images : un but exceptionnel en deuxième division néerlandaise fait le tour du monde : « L’un des plus beaux buts de tous les temps »

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Un but inscrit lors du match RKC Waalwijk - FC Den Bosch fait actuellement le tour du monde. Selon Hans Kraay junior, la réalisation de Yoram van der Veen est l’une des plus belles de l’histoire de la Keuken Kampioen Divisie.

Dans ce duel entre clubs du Brabant, le RKC a largement dominé le FC Den Bosch. Les locaux ont ouvert le score après seulement dix minutes.

En seconde période, l’équipe de Waalwijk a creusé l’écart. C’est surtout le but du 3-0, inscrit à la 74e minute, qui a fait parler après la rencontre.

Faissal Al Mazyani a lancé Van der Veen d’un superbe long ballon. Celui-ci l’a contrôlé en l’air, l’a fait rebondir une fois de plus avant de le reprendre de volée et de tromper le gardien Pepijn van der Merbel.

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Après le match, Kraay junior ne tarissait pas d’éloges sur le plateau d’ESPN. « C’est… Oh, oh, oh. C’est fantastique. Le ballon parcourt quarante mètres. Et lui décide tranquillement de jongler un instant. »

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« C’est l’un des plus beaux buts que j’aie jamais vus en Keuken Kampioen Divisie. Il me fait un peu penser à Dennis Bergkamp », poursuit-il.

« Cette technique… Ce n’est pas possible que ce soit un hasard. Je pourrais regarder ça toute la soirée », conclut le consultant d’ESPN.

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Le RKC a finalement battu le FC Den Bosch 4-0. Il dépasse ainsi au classement son adversaire direct de samedi soir.

Le RKC occupe désormais la neuvième place de la Keuken Kampioen Divisie. Le FC Den Bosch doit se contenter de la dixième.