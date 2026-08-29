NEC a décroché samedi soir une victoire laborieuse sur la pelouse du PEC Zwolle. Ce fut un véritable conte de fées pour Perr Schuurs, qui, pour ses débuts en tant que remplaçant, a inscrit le but du score final : 1-3.

Le duel à Zwolle a tourné à un véritable festival de penalties. Tjaronn Chery a pu ouvrir le score sur penalty, après une faute du gardien du PEC, Jasper Schendelaar, sur Bryan Linssen. À mi-parcours de la seconde période, les Nijmégois sont parvenus à doubler la mise.

Là encore, cela s’est produit depuis le point de penalty. Sherel Floranus est devenu le grand malheureux du match à cause d’une main. Chery a choisi le même côté et a ainsi pris Schendelaar à contre-pied pour la deuxième fois.

Le latéral droit du PEC pensait se racheter avec un superbe but, mais l’arbitre Joey Kooij l’a annulé pour hors-jeu. Le but qui a relancé Zwolle est finalement arrivé juste avant la pause, lorsque Deveron Fonville a fauché Dylan Mbayo dans sa propre surface de réparation.

Koen Kostons s’est chargé du ballon et a pris Gonzalo Crettaz à contre-pied d’un penalty impeccable : 1-2. Les joueurs de Zwolle ont eu toutes les occasions de renverser le match en seconde période, mais ont manqué de réussite.

D’abord, un but de Kostons pour Zwolle a été refusé pour hors-jeu, puis l’attaquant a manqué le penalty suivant. Cette fois, il a frappé puissamment sur la barre transversale.

À dix minutes du terme, Dick Schreuder a fait entrer Schuurs. Le défenseur disputait ses premières minutes après près de trois ans de blessures. Il a finalement vécu un retour de rêve en marquant sur son premier ballon. À peine entré en jeu, Schuurs a repris de la tête un corner de Chery pour l’envoyer au fond des filets.



