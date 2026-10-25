Neymar Jr. ne s’est pas montré sous son meilleur jour dans la nuit de samedi à dimanche. L’attaquant brésilien a été expulsé avant de perdre complètement son sang-froid.

Bahia a ouvert le score à la 39e minute du match de Série A entre les deux équipes. Luciano Luba a inscrit le but.

Cinq minutes après l’ouverture du score, la situation a dégénéré. Lors d’une échauffourée entre les deux équipes, Neymar s’est disputé avec le milieu de Bahia Rodrigo Nestor. Le Brésilien parlait alors la main devant la bouche.

Nestor a immédiatement fait remarquer que ce geste était désormais sanctionné d’un carton rouge et s’est précipité vers l’arbitre. Celui-ci a aussitôt décidé d’expulser Neymar.

L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, entre autres, est alors entré dans une colère noire et a tenté de s’en prendre à Rodrigo Nestor. Ses coéquipiers ont toutefois réussi à le retenir.

Réduit à dix, Santos a tout de même réussi à arracher un point. Luan Peres a égalisé dans le temps additionnel de la seconde période.



