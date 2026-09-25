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Bart DHanis
Traduit par

Images : Mika Godts inscrit de superbe manière son premier but pour la Belgique, et Van Bommel

Italie vs Belgique
Italie
Belgique
UEFA Nations League A

Mika Godts a inscrit son premier but avec la Belgique. L’attaquant du Paris Saint-Germain a ouvert le score lors du duel de Ligue des nations face à l’Italie.

Godts a rejoint le PSG cet été en provenance de l’Ajax pour 45 millions d’euros. Dans la capitale française, l’attaquant de 21 ans doit surtout se contenter d’entrées en jeu.

Ce n’était pas une raison pour le nouveau sélectionneur Mark van Bommel de ne pas le titulariser contre l’Italie. Un grand contraste avec le prédécesseur de Van Bommel, Rudi García, qui n’avait même pas retenu Godts dans la sélection pour la Coupe du monde.

Godts a immédiatement rendu la confiance de Van Bommel. Après moins d’une demi-heure de jeu, il a reçu le ballon sur le côté gauche du terrain, est repiqué dans l’axe et a mis deux Italiens dans le vent, avant de conclure tranquillement : 0-1.

Le match contre l’Italie n’est que la troisième sélection de Godts. Il avait auparavant disputé deux matches amicaux avec les Diables Rouges.



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