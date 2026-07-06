Images : Jordan Henderson se blesse lors d’une chute malencontreuse et pourrait manquer le reste de la Coupe du monde

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre le malheureux incident au cours duquel Jordan Henderson s'est blessé au poignet. C'est à l'issue du match de Coupe du monde opposant le Mexique à l'Angleterre (2-3) que les choses ont mal tourné pour l'ancien joueur de l'Ajax.

Le milieu de terrain de 36 ans a basculé par-dessus les panneaux publicitaires du stade Azteca en célébrant la victoire, puis est resté au sol, visiblement très douloureux.

Les soigneurs sont immédiatement intervenus sur la pelouse, avant que le milieu de terrain ne soit évacué sur civière, un masque à oxygène sur le visage.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires. En Angleterre, on craint que le vétéran de Brentford ne puisse plus revenir sur le terrain lors de cette Coupe du monde.

Point sur Kane

Peu après l’incident, Harry Kane s’est présenté devant les caméras de la BBC. « Hendo vient de tomber, mais je pense qu’il va bien. »

L’interview de Kane est devenue virale, car l’attaquant du Bayern Munich avait perdu la voix. « C’était un match de folie, une véritable bataille. Dans ce stade, tout le monde était contre nous, mais nous avons trouvé le moyen de nous en sortir. »

La Fédération anglaise doit désormais communiquer officiellement sur l’état du milieu de terrain. En quarts de finale, les Three Lions défieront la Norvège, probablement sans Henderson.