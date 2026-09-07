Images insolites : un entraîneur éclate de rire après la bourde loufoque d’un arbitre en Eerste Divisie

Mark Otten n’en revenait presque pas après le match nul sans but entre le Jong FC Utrecht et le FC Eindhoven (0-0). L’entraîneur de la réserve d’Utrecht a vu son joueur Emmanuel Owen être violemment déséquilibré par le gardien Jort Borgmans, mais, à sa grande surprise, c’est bien le FC Eindhoven qui a obtenu un coup franc.

L’action marquante s’est produite au moment où Owen pouvait partir seul vers le but des visiteurs. Borgmans est sorti de sa cage, a manqué le ballon et a percuté l’attaquant du Jong FC Utrecht, après quoi l’arbitre Joshua Kuipers a décidé de siffler en faveur des Eindhovenois.

Cette décision a provoqué l’incrédulité d’Otten après la rencontre. « Je vois qu’il y a une faute et que l’arbitre prend une décision miraculeuse », a raconté l’entraîneur devant la caméra d’ESPN.

Selon Kuipers, c’est au contraire Owen qui avait cherché le contact avec le gardien. « Selon l’arbitre, notre joueur est allé chercher le gardien », a déclaré Otten, avant de ne plus pouvoir retenir son rire.

Malgré son incompréhension, Otten n’a pas voulu accabler l’arbitre. « Je tiens d’abord à préciser que l’arbitre n’a pas mal jugé la situation exprès. Nous avons évidemment aussi le luxe de pouvoir revoir les images après coup. »

Pour l’entraîneur, il ne faisait toutefois aucun doute que le Jong Utrecht avait été lésé par cette décision. « Mais c’est bien sûr une très mauvaise appréciation. Cela nous pénalise, mais je ne lui en veux pas. Il ne fait pas ça exprès. »

Borgmans s’est lui aussi présenté devant la caméra après la rencontre pour raconter sa version des faits. « J’ai vu que je pouvais arriver sur le ballon avant l’attaquant. Le ballon a rebondi un peu plus haut que je ne l’avais estimé. Je pense que c’est pour ça que je glisse un peu au moment de prendre mon appui. Ensuite, je passe sous le ballon et j’entre en contact avec l’attaquant. »

Le gardien a expliqué avoir surtout eu peur parce qu’il avait complètement manqué le ballon. « J’avais le sentiment qu’il était hors jeu et c’est ce que j’espérais. À mon avis, il y avait encore un défenseur à côté. Je dois encore revoir l’action. » Le match de Keuken Kampioen Divisie s’est finalement terminé sans but : 0-0.











