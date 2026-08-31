Images insolites : Guardiola humilie Reijnders dans le vestiaire devant tous ses coéquipiers

Des images marquantes du nouveau documentaire A Beautiful Obsession offrent un aperçu particulier des derniers mois de Pep Guardiola à Manchester City. Lors d’une causerie musclée à la mi-temps d’un match, l’Espagnol s’adresse avec insistance à Tijjani Reijnders sous les yeux de l’ensemble de l’effectif, qui subit une humiliation en règle.

Ces images datent de la saison passée, lorsque Guardiola vivait sa dixième et dernière année comme manager de Manchester City. Dans le vestiaire, l’entraîneur, désormais parti, tente de faire comprendre à ses joueurs qu’il ne veut pas revoir une répétition de la saison décevante précédente.

« La grande question pour tous les joueurs de Manchester City qui étaient déjà là la saison dernière, c’est : voulez-vous rejouer une saison pareille ? Voulez-vous croire en la saison que nous avons vécue alors ? », entame Guardiola dans sa tirade. Il tourne ensuite son attention vers Reijnders, arrivé à Manchester à l’été 2025 en provenance de l’AC Milan.

« Veux-tu rejouer une saison pareille à celle de ta dernière saison dans ce putain d’AC Milan, au cours de laquelle vous ne vous êtes pas qualifiés pour l’Europe ? Tu veux ça ? Tu veux revivre ça ? », lance sèchement Guardiola à l’international néerlandais, pendant que ses coéquipiers regardent. « Rappelle-toi si tu veux revivre notre saison dernière. »

Guardiola ne s’arrête pas là et conclut son message avec l’intensité qu’on lui connaît. « Si vous ne voulez pas ça, alors vous devrez agir. Sinon, vous n’allez pas gagner, mes amis », glisse-t-il à ses joueurs.

Ce n’était pas la seule fois la saison passée que Guardiola et Reijnders ont offert des images marquantes ensemble. Après la victoire 2-1 de City contre Southampton en FA Cup, Guardiola avait sprinté en avril vers le Néerlandais, tout juste remplacé, avant de l’enlacer avec effusion.

À l’époque, Reijnders n’avait presque rien voulu dire de cette scène au micro de Sky Sports. « C’est quelque chose entre nous », avait déclaré le milieu de terrain, mais Guardiola avait ensuite fini par expliquer à la BBC ce qu’il lui avait dit : « Je lui ai dit que je voulais le tuer, parce qu’il jouait tellement bien. Tijjani est aussi un joueur qui n’a pas beaucoup joué ces derniers temps, mais il a livré une excellente performance. »

Entre-temps, Guardiola comme Reijnders ont quitté Manchester. Guardiola a fait ses adieux à City l’été dernier après dix saisons et vingt trophées majeurs, tandis que Reijnders a été vendu le 19 août, pour un montant annoncé de 61 millions d’euros, au club saoudien d’Al-Qadsiah.







