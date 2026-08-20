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Images insolites : Geertruida, après sa visite médicale au PSV, confronté à un supporter de Feyenoord

Mercato
Feyenoord
L. Geertruida
PSV
RB Leipzig

Des images surprenantes de Lutsharel Geertruida ont émergé jeudi après sa visite médicale au PSV. Le défenseur est sollicité, près de sa voiture garée, pour signer plusieurs maillots de Feyenoord, alors que son transfert imminent vers Eindhoven est justement particulièrement sensible à Rotterdam.

Les images proviennent de la page de fans Instagram PSVUniverse. On y voit Geertruida, après avoir bouclé sa visite médicale, se diriger vers sa voiture en compagnie de Mart van den Heuvel, accompagnateur des joueurs du PSV.

Une fois arrivé à sa voiture, l’international néerlandais est confronté à plusieurs maillots de Feyenoord. Il lui est demandé d’y apposer sa signature, ce qui ne semble poser aucun problème au natif de Rotterdam.

Le possible transfert de Geertruida vers Eindhoven agite fortement les esprits à Rotterdam depuis plusieurs jours. L’ancien joueur de Feyenoord a grandi dans le sud de Rotterdam, a commencé à Overmaas et était considéré par une partie des supporters comme un véritable « enfant du sud de Rotterdam ».

Les Rotterdam Radicals, en particulier, se sont montrés très virulents envers Geertruida en raison de son choix pour le PSV. Le groupe de supporters le plus fervent a notamment écrit que son parcours et son passé à Feyenoord rendaient ce choix pour Eindhoven difficile à avaler pour de nombreux supporters.

D’autres supporters de Feyenoord ont eux aussi exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux face au transfert qui se profile. Des termes comme « trahison » ont été employés, et ce possible départ a même été comparé au très commenté transfert de Steven Berghuis de Feyenoord à l’Ajax.

Entre-temps, l’arrivée de Geertruida au PSV n’est pas encore officielle. Le défenseur de 26 ans a passé avec succès sa visite médicale à Eindhoven, mais le PSV attend encore l’accord définitif du RB Leipzig pour boucler totalement l’opération.

Le PSV et Leipzig étaient déjà parvenus auparavant à un accord de principe autour d’un prêt d’une saison avec option d’achat.



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