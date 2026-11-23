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Des images insolites du football indonésien circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Lors du match contre Bali United, Julio Cesar de Freitas Filho, défenseur de Persib Bandung, a décidé de faire sortir lui-même son adversaire Queven da Silva Inacio du terrain. La manière dont il s’y est pris a suscité la stupéfaction.

L’incident s’est produit à la 74e minute. Après un duel, Queven était au sol et le jeu avait été momentanément interrompu. Alors que le milieu de terrain voulait ensuite se diriger lui-même vers la ligne de touche, Julio Cesar l’a soulevé et porté jusqu’au bord du terrain, avant de le déposer au sol d’une manière pour le moins surprenante.

Ce geste a immédiatement provoqué les protestations de Bali United. L’arbitre est intervenu, mais s’est contenté d’un carton jaune pour Julio Cesar. Le défenseur a donc pu terminer la rencontre.

Après le match, l’entraîneur de Bali United, Johnny Jansen, a critiqué cet épisode impliquant le défenseur. Le technicien néerlandais comprenait que Persib veuille reprendre le jeu rapidement, mais jugeait la manière de procéder inacceptable. Selon lui, Julio Cesar méritait même un carton rouge.

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Queven n’a pas non plus apprécié ce geste. Sur Instagram, le milieu de terrain a fait savoir qu’il ne comprenait guère la décision de l’arbitre. « C’est honteux. Seulement un carton jaune. C’est quoi, ce football ? », a-t-il réagi.

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Persib Bandung a remporté dimanche une victoire importante contre Bali United. Les visiteurs ont ouvert le score à la 66e minute par Marko Dugandzic, mais Mariano Peralta et Luka Menalo ont ensuite renversé la rencontre : 2-1. Peralta a également reçu un carton rouge en fin de match.

Grâce à cette victoire, Persib occupe la quatrième place de la Super League indonésienne après dix journées. Le club compte 19 points, autant que Bali United, troisième grâce à une meilleure différence de buts. Le leader, Persija Jakarta, possède 22 points.

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Les amateurs de football néerlandais ont de quoi suivre le championnat indonésien. Bali United compte un bon contingent néerlandais. Mike Hauptmeijer, Thijmen Goppel et Tim Receveur étaient titulaires dimanche, tandis que Remco Balk est entré en jeu après 77 minutes. De plus, le club est entraîné par le Néerlandais Jansen.

Du côté de Persib, plusieurs joueurs aux origines néerlandaises étaient également présents. Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh et Marc Klok étaient tous titulaires.