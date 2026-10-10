Le Real Madrid a réalisé une excellente opération samedi soir en Liga. À domicile, l’équipe entraînée par José Mourinho a battu Villarreal 1-0, grâce à un but de Yan Diomande. Vinícius Júnior s’est aussi retrouvé au centre de l’attention en écopant d’un carton rouge direct de manière remarquable.

Denzel Dumfries et Vinícius ont tous deux commencé sur le banc du Real Madrid. Les deux hommes sont finalement entrés en jeu en seconde période. Côté Villarreal, situation similaire pour l’ancien joueur de l’Ajax Georges Mikautadze : lui aussi a dû se contenter d’un rôle de remplaçant.

Le Real Madrid a bien entamé la rencontre et a touché le poteau par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. Peu après, Mbappé s’est de nouveau montré dangereux, mais cette fois le gardien Péter Gulácsi a réalisé l’arrêt qu’il fallait.

À l’approche de la pause, Ibrahima Konaté et Arda Güler se sont également procuré quelques occasions, mais leurs tentatives sont passées à côté. Villarreal n’a pas su répondre.

Juste après la pause, Vinícius est entré en jeu. Il a vu Diomande inscrire le 1-0 après un peu plus d’une heure de jeu, en se retournant. Son but a d’abord été refusé pour hors-jeu, mais la VAR a estimé que cette décision n’était pas justifiée.

Dix minutes plus tard, Vinícius a lui-même marqué pour le 2-0. La VAR a toutefois constaté que le Brésilien avait tiré les cheveux de son adversaire Nathan Saliba dans l’action menant au but. Cela a valu à Vinícius un carton rouge direct.

L’attaquant n’en revenait pas et était sur le point de s’en prendre à l’arbitre. Antonio Rüdiger a toutefois réussi à protéger l’officiel de la colère de son coéquipier.

En fin de match, les Madrilènes ont tenu bon malgré leur infériorité numérique. Grâce à cette victoire, le Real Madrid occupe provisoirement la troisième place de la Liga avec dix-huit points. Le leader, le FC Barcelone, toujours irréprochable, en compte six de plus. Villarreal est actuellement dixième avec huit points.