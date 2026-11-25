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L'ancien international anglais Raheem Sterling fait face à une nouvelle crise en dehors des terrains, après avoir comparu devant la justice anglaise pour une conduite imprudente au volant de sa Lamborghini, dans une affaire qui ne s'est pas limitée à de simples infractions routières, au milieu d'accusations qui ont failli envoyer l'ancienne star du football anglais derrière les barreaux.

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Le tribunal de première instance de Basingstoke a prononcé, le mercredi 25 novembre 2026, une peine de 12 mois de prison avec sursis pendant 18 mois à l'encontre du joueur de 31 ans, après qu'il a reconnu une conduite dangereuse et la détention de six bonbonnes de protoxyde d'azote (gaz hilarant) destinées à une inhalation illégale, ainsi que le refus de fournir un échantillon à la police. Le tribunal l'a également condamné à effectuer 100 heures de travail d'intérêt général et lui a retiré son permis de conduire pour deux ans, selon le Guardian.

Les faits remontent au 28 mai dernier, à 1 h 30 du matin, lorsque Sterling a été aperçu devant un restaurant McDonald's à Hayes, au volant de sa Lamborghini Urus noire, en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans un grand ballon rose. Le joueur a repris le volant à 7 h 45, alors qu'il n'avait pas dormi de la nuit.

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La police a reçu des signalements concernant sa conduite dangereuse sur les autoroutes M25, M40 et M3, des automobilistes l'ayant vu changer de voie à répétition, tandis qu'un témoin a affirmé l'avoir vu inhaler du gaz dans un ballon blanc en conduisant. Une autre conductrice a dit craindre qu'il ne finisse par tuer un usager de la route.

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À 7 h 49, un témoin a alerté la police, qui a reçu un autre signalement à 8 h 45 pour une conduite imprudente sur la M3. Les images de vidéosurveillance montrent la voiture passant d'une voie à l'autre avant de percuter le terre-plein central sur l'A327, subissant d'importants dégâts qui l'ont rendue inutilisable. L'accident n'a fait aucun blessé, et Sterling a été interpellé vers 9 h 15.

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Le joueur a été soumis à des tests de dépistage préliminaires d'alcool et de drogues, négatifs pour l'alcool, le cannabis et la cocaïne, mais il a échoué à un test évaluant son aptitude à conduire : la police lui a demandé de fermer les yeux et d'estimer un intervalle de 30 secondes, et il en a compté 52. Il a également refusé de fournir un échantillon de sang, demandant d'abord à consulter un avocat.

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La juge Kirsty Ollman a estimé que ses infractions atteignaient un degré de gravité élevé et avaient exposé les usagers de la route à un risque de blessures graves, mais elle a tenu compte de ses aveux, de son casier judiciaire vierge, ainsi que de sa réputation et de ses actions caritatives.

Le tribunal a également souligné qu'il avait été décoré de l'ordre de l'Empire britannique en 2021 pour sa contribution à la lutte contre le racisme, ainsi que sa démarche volontaire pour se faire soigner de son addiction, après avoir passé 12 jours au centre Banbury Lodge en juin dernier.

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Son avocat, Jason Bartfeld, a déclaré que l'incident était profondément regrettable et avait nui à la réputation de son client, qui traversait une période difficile après s'être entraîné seul pendant les six mois précédant les faits, à la suite de la fin de son prêt à Arsenal et de sa mise à l'écart à Chelsea.

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Sur le plan sportif, Sterling a été prêté à Arsenal lors de la saison 2024-2025, avant de rejoindre Feyenoord en février 2026, puis de quitter le club en fin de saison après avoir disputé huit matchs d'Eredivisie. Il compte 82 sélections avec l'Angleterre, pour 20 buts, et a remporté quatre titres de champion d'Angleterre avec Manchester City.

À noter que si Raheem Sterling commet une nouvelle infraction au cours de cette période de 18 mois, le tribunal pourra décider de rendre exécutoire la peine de 12 mois de prison, en fonction des circonstances et des règles juridiques.

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