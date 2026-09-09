Après le match de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Feyenoord, des images extrêmement graves ont émergé du Spotify Camp Nou. Sur une vidéo, on voit un supporter de Feyenoord effectuer un geste raciste depuis le parcage visiteurs en direction d’un supporter noir du Barça.

Les images ont été partagées sur X par la supportrice du Barça Esia. On y voit un geste de singe effectué depuis le secteur occupé par les supporters de Feyenoord ayant fait le déplacement, en direction de cette supportrice.

Esia a réagi avec stupeur à l’incident. « En 2026, se faire traiter de singe à cause d’un match de football, quelle honte », a écrit la supportrice barcelonaise en espagnol.

Et cela ne s’est pas arrêté là, puisque des images d’un autre supporter de Feyenoord sont ensuite apparues, se comportant exactement de la même manière avec des gestes de singe dans le parcage visiteurs de Barcelone.

Les incidents ont eu lieu autour de la rencontre de Ligue des champions entre Barcelone et Feyenoord. Pour les Rotterdamois, ce match a aussi tourné au cauchemar sur le plan sportif.

L’équipe de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst s’est lourdement inclinée 5-1 mercredi soir au Camp Nou. Barcelone a pris l’avantage dès la troisième minute grâce à Raphinha, avant de creuser encore l’écart.

Karim Adeyemi, encore Raphinha et Lamine Yamal ont porté le score à 4-0. Feyenoord n’avait pratiquement rien su opposer. Sem Steijn a tout de même inscrit le but de l’honneur pour Feyenoord sur un centre de Gonçalo Borges. Gabriel Jesus a ensuite fixé le score final à 5-1 d’une tête.















